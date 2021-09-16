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Автора телеграм-канала задержали в Москве по делу о склонении к массовым беспорядкам в дни единого голосования. А с ним еще 10 человек

СК РФ задержал 11 человек из семи регионов по делу об организации массовых беспорядков в дни выборов

Уголовное дело в отношении Дмитрия Чабанова, автора московского телеграм-канала, и иных лиц возбуждено в главном следственном управлении СК России по статье 212 УК РФ (склонение и вовлечение в организацию и участие в массовых беспорядках).

Как сообщает пресс-служба ведомства 16 сентября, следствие уверено, что группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 российских регионов создала целую сеть телеграм-каналов. В них они якобы размещали публикации и вели агитацию за массовые беспорядки на территории РФ в дни единого голосования с 17 по 20 сентября 2021 года.

«Проведенными исследованиями в размещенных указанными лицами видеороликах установлено наличие побуждений к насильственным действиям, адресованных неопределенному кругу лиц», — сообщает СК.

В ближайшее время, сообщает СК, всем фигурантам будут предъявлены обвинения. Следствие также планирует выйти в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Производство следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему, продолжается.

Как писало «ОВД-Информ», Чебанов был задержан 5 сентября якобы за то, что он хотел разместить баннер на здании Центрального детского мира на Лубянке.

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Комментарии (9)

leningrad45
А что, правда печеньки будут давать?
Капитан Очевидность2
Надо было СК ещё добавить, что при задержании нашли визитки Навального.
Капитан Очевидность2
Что, вот так вот прям и писали: "Выходите, мол, люди, 17-19 на улицу и устраивайте массовые беспорядки!"?
Или СК опять врёт?
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