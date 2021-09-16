Ума на оба ваших дома. Технология протестного голосования породила спор о 7%

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







В ночь с 15 на 16 сентября интернет-пользователи начали фиксировать блокировку сервиса Google.docs на «Мегафоне», МТС, Ростелекоме — после того, как там опубликовали списки «Умного голосования», для людей с минимальными навыками обращения с компьютерами проблемой это не стало, а вот сами списки удивили.

Как это не работает?

Стратегия «Умного голосования», сформулированная сторонниками Алексея Навального еще в 2018 году, проста: по максимуму отобрать голосов у правящей партии за счет организованного волеизъявления по предложенному ими списку. В Петербурге его озвучили накануне. На выборах в Заксобрание по одномандатным округам (это половина мест в городском парламенте) УГ чаще всего предлагает поддерживать кандидатов от «Справедливой России — За правду» — в 52% случаев. «Яблочники» на втором месте, их сервис «выдвигает» в 24% случаев. По 12% делят Партия Роста и КПРФ.



Точно так же «эсеры» лидируют в рекомендациях УГ по думским одномандатным округам. Из 8 «петербургских» мандатов их кандидатам предлагают отдать три, по два — «Яблоку» и КПРФ и один — Партии Роста.

Принадлежность к той или иной партии, кроме правящей, для организаторов не критерий, за что они получают солидную критику. В Москве, например, львиная доля «предложенных» в Госдуму кандидатов по УГ — это коммунисты. Реакция на это электоральное меню неоднозначная, накал растет с приближением выборов. Противники высказывают разные аргументы: подход с позиции «кто угодно — только не» даст шансы на победу кандидатам, которые фактически являются сторонниками партии власти. Кроме того, они напоминают, что все четыре думские партии жили, в основном, в полном согласии.

«Умное голосование совершило фатальные ошибки, на мой взгляд», — написал один из участников грядущих петербургских выборов. «В нашем округе умное голосование может как дать нам победу, так и лишить ее», — пишет другой. «Чума — плохое лекарство от холеры», «нельзя поддерживать негодяя № 2 в пику негодяю № 1» — и так далее.



После того, как в России протестировали массовую блокировку DNS-сервисов Google и Cloudflare, Роскомнадзор признал свои претензии к ним, а также к Cisco и Apple, которых счел «помощниками» для обхода блокировок сайта УГ. Дальнейший отказ от сотрудничества ведомство готово расценить как вмешательство в российские выборы. За три дня до выборов в столичный офис Google нагрянули судебные приставы.

Ранее в интервью «Фонтанке» эксперт, автор телеграм-канала «Эшер II» Филипп Кулин предсказывал сбои в работе сторонних — важных для общества сервисов из-за попыток властей заблокировать УГ. «Отвалятся те, кто пользуют шифрованный DNS. Хотя некоторые устройства используют шифрованный по умолчанию. Это могут быть и кассовые аппараты, и ip-телевидение, другие устройства», — говорит он.

И, по совпадению, 14 сентября Центробанк сообщил о сбоях в работе электронного документооборота. Кассовый сбой наблюдался в магазинах.

Жаловались и на работу ICQ, а также фиксировали блокировку AppStore на сетях некоторых российских операторов связи.



Как это работает?

По данным маркетинговых инструментов, вроде Google Trends или Wordstat, попытка технологически «замолчать» тему «Умного голосования» эффекта не дает — количество запросов по ней только растет. Однако активность властей понятна: речь, как показывает опыт, идет об осязаемых процентах. Исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали влияние «Умного голосования» на итоги выборов. Один из авторов исследования доцент факультета политических наук Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Турченко рассказал «Фонтанке», какие бонусы алгоритм Навального даёт поддерживаемым кандидатам, чего ждать на этот раз и почему возмущение от рекомендации голосовать за коммунистов сегодня столь заметно.

— Михаил, вы с профессором Григорием Голосовым анализировали эффективность УГ. С какими данными вы работали и как?

— Мы анализировали данные по единому дню голосования в сентябре 2020 года. Мы скачали данные обо всех кандидатах, которые принимали участие в избирательной кампании не от «Единой России». Всего таких кандидатов оказалось 4 505 человек. Среди этих людей были 1 155 кандидатов, которые были поддержаны «Умным голосованием». Как мы про них узнали? Использовали те ресурсы, которые были. В основном — телеграм-бот «Умного голосования». Вручную собрали рекомендации по адресам. После этого сделали регрессионный анализ, что позволяет устанавливать функциональные связи между переменными. Переменная, которая нас интересовала, это процент голосов, полученный кандидатом. Одна из ключевых независимых переменных — включение в список УГ. Но мы контролировали и другие факторы. Соревновательность на уровне избирательных округов, персональные характеристики кандидатов, размещённые на сайте ЦИК, пол, возраст, а также опыт участия в предыдущих выборах. Плюс факт их победы или поражения. В итоге мы получили цифры.



Но, как мы пишем в работе, эффект «Умного голосования» в регрессионном анализе не вполне чистый. Как сам Леонид Волков (один из главных сподвижников Навального. — Прим. ред.) говорил, они включали кандидатов в список, руководствуясь некими «содержательными» критериями. В частности, «популярностью», «активностью». Это измерить невозможно. И полученный нами процент, а это около 10%, учитывает и фактор «Умного голосования», и фактор популярности.

Чтобы получить чистый эффект «Умного голосования» мы использовали метод difference-in-differences, или «разность разностей». Для этого мы взяли результаты предыдущих выборов. В основном это были выборы 2015 года. Плюс все довыборы. Искали кандидатов, которые были и в 2020 году, и в 2015. Нашли 513 таких человек. Учитывали только тех, кто оба раза баллотировался от одной и той же партии. И что самое важное, чтобы они шли в те же самые органы власти. Таким образом мы выделили «одинаковых кандидатов» и в 2020, и раньше. Выделили две группы. Одна в количестве 213 человек была поддержана УГ в 2020 году. Вторая группа в 300 человек не была поддержана. Сравнили электоральный результат.



В группе кандидатов, которые не были поддержаны «Умным голосованием», результат особо не поменялся. А в группе кандидатов, которые были поддержаны, изменения очевидны. Если их средний результат в 2015 году был 21,4%, то в 2020 году он составил уже 26,63%. Плюс 5,2%. Потом мы вычли прирост в контрольной группе. Получилось 4,95%. Если округлять, то по всей выборке средний прирост от «Умного голосования» — 5%. Рекорды по отдельным кандидатам нас не интересовали.

— Санкт-Петербург на этом фоне как выделяется?

— Санкт-Петербург мы подробнейшим образом анализировали год назад на муниципальных выборах. «Умное голосование» давало дополнительный результат в 7,46%. Анализировали тогда одних и тех же людей, которые баллотировались в разных избирательных округах. Плюс 7% это цифра, которая может быть решающей, может быть и не решающей. По крайней мере, мы точно установили, что эффект был. И мы его установили количественно.

— Насколько ситуация сегодня похожа на прошлый сентябрь?

— Сразу должен оговориться: понятия не имею, как оно может сработать в этом году. Действительно, ситуация изменилась. Во-первых, это большее противодействие. Сайт проекта сейчас не открыть без VPN. Выборы ещё не начались, и мы не знаем, что произойдёт с другими техническими средствами. Может быть, завтра всё заблокируют вообще. Давления больше. Но и рекламная кампания «Умного голосования» сейчас гораздо больше. Как эти два фактора будут сосуществовать дальше, непонятно. Не берусь сейчас ничего прогнозировать. Плюс есть очень важный фактор, который оказывает влияние на эффективность — досрочное голосование. Год назад оно сокращало эффект «Умного голосования». Каждый дополнительный процент избирателей, проголосовавших досрочно, сокращал эффект примерно на 0,20–0,27%.

— В прошлом году мы особо не слышали возмущения после рекомендации УГ голосовать за коммунистов. В этом году многие публично негодуют. Вы это как объясняете?

— Объяснение простое. Сейчас эти рекомендации увидели все российские избиратели. Год назад их видели только там, где проводились кампании. Плюс сейчас реакция в значительной степени от москвичей. А в прошлом году избирательной кампании в Москве не было.

Ирина Корбат, Клим Чугункин

«Фонтанка.ру»

*ФБК признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.

