FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
20
Печать

МИД РФ: Компании-разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

IP-адреса приложений и разработчиков «Умного голосования» установлены: они находятся в США. Об этом 11 сентября в эфире «Радио России» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также добавила, что все эти компании якобы связаны с Пентагоном.

«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок, — США», — заявила Захарова (цитата по РИА Новости).

Напомним, Роскомнадзор ранее заблокировал сайт «Умного голосования» из-за связи с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК признан иноагентом в 2019 году, экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (20)

spb7771250
Передайте кто-нибудь этой тп, что интернет - это вообще разработка военная из США. И любой телефон, с которого она звонит - тоже американская разработка. Поэтому желательно, чтобы больше я её в интернете не видел, а телефоном пусть пользуется советским, на проводе. Публичная часть политики мид РФ - это какой-то позор, настолько тупые возгласы из себя извлекают...
XVozut
Машка порет чушь
GOST
Cisco
Американская компания
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний