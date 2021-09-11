МИД РФ: Компании-разработчики «Умного голосования» связаны с Пентагоном

IP-адреса приложений и разработчиков «Умного голосования» установлены: они находятся в США. Об этом 11 сентября в эфире «Радио России» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Она также добавила, что все эти компании якобы связаны с Пентагоном.



«Очень много материалов уже было опубликовано по линии Роскомнадзора и наших правоохранительных органов… Роскомнадзор установил IP-адреса. Было установлено, что сервера и техническая поддержка у того самого приложения «Умное голосование», по которому наши правоохранительные органы уже высказали свою позицию, эти IP-адреса в основном идут из США. Это самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок, — США», — заявила Захарова (цитата по РИА Новости).

