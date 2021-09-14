Судебные приставы пришли в офис Google из-за «умного голосования»

Визит судебных приставов в московский офис Google связан с тем, что сотрудники ведомства добиваются от компании исполнения решения российского суда об исключении «умного голосования» из результатов поисковой выдачи. Об этом во вторник 14 сентября сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).



О визите судебных приставов в офис Google в БЦ «Балчуг Плаза» стало известно накануне вечером. СМИ тогда связывали визит с тем, что сумма штрафов Google в России превысила 32 млн руб. Штрафы были получены в том числе за неудаление запрещенного в России контента. Очередной суд о штрафе в 4 миллиона рублей намечен на 29 сентября.

