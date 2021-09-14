Судебные приставы пришли в офис Google из-за «умного голосования»

Визит судебных приставов в московский офис Google связан с тем, что сотрудники ведомства добиваются от компании исполнения решения российского суда об исключении «умного голосования» из результатов поисковой выдачи. Об этом во вторник 14 сентября сообщили «Интерфаксу» в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
О визите судебных приставов в офис Google в БЦ «Балчуг Плаза» стало известно накануне вечером. СМИ тогда связывали визит с тем, что сумма штрафов Google в России превысила 32 млн руб. Штрафы были получены в том числе за неудаление запрещенного в России контента. Очередной суд о штрафе в 4 миллиона рублей намечен на 29 сентября.
Однако в ФССП пояснили, что визит их сотрудников связан с исполнительным производством, которое было возбуждено на основании исполнительного документа, выданного судом в отношении Google, LLC. В рамках этого исполнительного производства «принимаются меры принудительного исполнения, предусмотренные действующим законодательством РФ», цитирует информагентство разъяснения пресс-службы ФССП.
В начале сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске по ключевым словам словосочетание «умное голосование». Причиной стал иск ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается переработкой и продажей овечьей шерсти, и зарегистрировала товарный знак «Умное голосование». «Яндекс» выполнил предписание суда, Google — нет. 6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «умного голосования».
8 сентября в России была протестирована блокировка публичных DNS сервисов, в том числе компании Google, которые позволяют преодолевать блокировки. 9 сентября Роскомнадзор признал претензии к иностранным DNS сервисам, заявив об «иностранном вмешательстве». За несколько часов до разъяснений Роскомнадзора в Госдуме заявили о связи проекта «Умное голосование» с Пентагоном.
В понедельник 13 сентября телеком-эксперты зафиксировали блокировку AppStore на сетях отдельных операторов связи в России.
Происходящее в интервью «Фонтанке» подробно прокомментировал эксперт по вопросам блокировок РКН Филипп Кулин.