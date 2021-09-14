«В связи с техническими работами». Центробанк РФ сообщил о сбоях в электронном документообороте

Банк России сообщил о нестабильной работе личных кабинетов, используемых для электронного взаимодействия между регулятором и участниками информационного обмена, в том числе поднадзорными организациями. Об этом вечером 14 сентября пишет «Интерфакс».

Сбои начались с раннего утра 13 сентября и продолжились во вторник. «Проблемы возникли в связи с проводимыми техническими работами. Восстановление полной работоспособности личных кабинетов ожидается 14 сентября до 21:00», — уточняет информационное агентство.



Сбои вынудили Центробанк продлить сроки предоставления электронных документов участниками финансового рынка, включая отчетность, а также продлить время приема заявлений на получение кредитов на бумажных носителях.

Утром 14 сентября ЦБ РФ сообщил, что дал кредитным организациям право направления заявок на участие в депозитном аукционе на бумажном носителе без необходимости подтверждения технической невозможности направления указанных заявок через личный кабинет.

Связаны ли сбои в электронном документообороте ЦБ с попытками блокировок интернет-сервисов в России, о которых сообщается уже несколько дней, не уточняется.

Вечером во вторник стало известно, что в Петербурге из-за кассового сбоя прекращена работа магазинов сети гипермаркетов «О'Кей». При этом не работал и сайт компании.

О том, что в результате блокировки публичных DNS-сервисов компании Google, которая началась ещё на прошлой неделе, в России могут пострадать далеко не только «оппозиционные ресурсы», но в том числе даже обычные кассовые аппараты, ранее читателей «Фонтанки» предупреждал эксперт по интернет-блокировкам Филипп Кулин.



«И на этот раз обязательно шмякнут куда-нибудь не туда. Даже если «аккуратно» шмякнут. Вероятность косяков стремится к 100 %, если они хоть что-то сделают. Конечно, если руки в карманы не уберут», — говорил эксперт о вероятности сбоев у «гражданских».

13 сентября на проблемы в доступе и работе стали жаловаться пользователи мессенджера ICQ. Тогда же телеком-эксперты зафиксировали блокировку AppStore на сетях отдельных операторов связи в России.

14 сентября «Ростелеком» предложил запретить доступ к использованию публичных DNS-серверов «в целях организации устойчивого доступа абонентов в Интернет». В офис компании Google в России пришли судебные приставы и объяснили свой визит претензиями к отказу компании ограничивать доступ к «умному голосованию» сторонников Алексея Навального.

В начале сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google выдавать в поиске по ключевым словам словосочетание «умное голосование». «Яндекс» выполнил предписание суда, Google — нет. 6 сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «умного голосования», но ресурс остался доступен для многих пользователей.

