В России предложили отключать связь во время ЧС. Пользоваться ей смогут только силовики и спасатели

В России силовые ведомства, спецслужбы и спасатели могут получить приоритет в использовании связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом обычных пользователей от сетей отключат. Соответствующий проект постановления правительства разработан Министерством цифрового развития.
«Приоритетное использование любых сетей связи и средств связи, приостановление или ограничение их использования осуществляется в целях обеспечения проведения приоритетными пользователями неотложных мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также обеспечения деятельности в области государственного управления, обороноспособности и безопасности государства, обеспечения правопорядка, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.
«Приоритетными пользователями» в проекте постановления названы Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС, СВР, Росгвардия, Минюст, а также «координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Вопрос обеспечения населения услугами связи в зоне чрезвычайной ситуации и пунктах временного размещения будет решать Минцифры.
Под действие постановления подпадают любые сети связи, независимо от их формы собственности, технических характеристик, функционального назначения. В случае отказа от выполнения требований компаниям грозит ответственность.
«Операторы связи должны предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоотиях и о стихийных бедствиях, связанных с проведением неотложных мероприятий в области государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка», — сказано в проекте постановления.
Планируется, что документ вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет действовать в течение шести лет.
Ранее «Фонтанка» писала, что Роскомнадзор 9 сентября признал претензии к сервисам Google, Cloudflare, Cisco, Apple и ряда других иностранных компаний после того, как эксперты сообщили о попытках их блокировок.