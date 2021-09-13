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Она ещё жива, хотя и хандрит. Пользователи жалуются на сбой в работе ICQ

Downdetector фиксирует сбой в работе ICQ

Пользователи ICQ (входит в портфель активов Mail.ru Group) жалуются на сбой в работе мессенджера.

По данным сервиса Downdetector, жалобы на неполадки в «аське» начали поступать около 14:30 мск в понедельник, 13 сентября. Чаще всего пользователи испытывают проблемы при авторизации, работе с приложением, а также с подключением к серверу. Больше всего обращений поступает из Москвы и Петербурга, однако проблемы наблюдаются и в других городах России.

При этом зафиксированы неполадки как в работе мобильного приложения, так и десктопной версии ICQ. В частности, мобильная версия не позволяет обмениваться сообщениями, поскольку находится в постоянном режиме «обновления». Что касается дескотпной версии, то она в одностороннем порядке разлогинила часть пользователей. При попытке повторной авторизации ICQ предлагает заново принять условия и политику конфиденциальности, однако после этого пользователь не получает доступа к чатам, а в его профиле нет никакой персональной информации.

ICQ — одна из первых в мире бесплатных систем мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и видеосвязи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет. В Россию «аська» пришла в конце 1996 года, а уже к концу следующего года она была установлена на каждом третьем ПК с доступом в Интернет.

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Комментарии (11)

житель города П.
Ого.. Оно еще живо?)
terraquo2
Все, к чему прикасается распильщик Усманов - умирает.
footballer13
Да уж. История "аськи" наглядно показывает, как можно взять рынок на десятки миллионов (!) человек - и слить его в унитаз.
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