Она ещё жива, хотя и хандрит. Пользователи жалуются на сбой в работе ICQ

Пользователи ICQ (входит в портфель активов Mail.ru Group) жалуются на сбой в работе мессенджера.



По данным сервиса Downdetector, жалобы на неполадки в «аське» начали поступать около 14:30 мск в понедельник, 13 сентября. Чаще всего пользователи испытывают проблемы при авторизации, работе с приложением, а также с подключением к серверу. Больше всего обращений поступает из Москвы и Петербурга, однако проблемы наблюдаются и в других городах России.



При этом зафиксированы неполадки как в работе мобильного приложения, так и десктопной версии ICQ. В частности, мобильная версия не позволяет обмениваться сообщениями, поскольку находится в постоянном режиме «обновления». Что касается дескотпной версии, то она в одностороннем порядке разлогинила часть пользователей. При попытке повторной авторизации ICQ предлагает заново принять условия и политику конфиденциальности, однако после этого пользователь не получает доступа к чатам, а в его профиле нет никакой персональной информации.

