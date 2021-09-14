В Петербурге остановили работу магазины «О'Кей». Шопинг прервал кассовый сбой

Сайт ретейлера также не открывается. По телефону в магазине подтвердили, что временно покупателей не обслуживают все точки сети. Причиной стал технический сбой.



«Ни компьютеры, ни кассы не работают», — рассказали «Фонтанке» в «О'Кей» на Фучика. Предположительно, работа магазинов возобновится после 19:00.