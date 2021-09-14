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В Петербурге остановили работу магазины «О'Кей». Шопинг прервал кассовый сбой

Магазины сети «О'Кей» в Петербурге остановили работу из-за кассового сбоя

Магазины сети «О'Кей» в Петербурге остановили работу вечером 14 сентября. «Люди стоят у касс, объяснений нет», — рассказал читатель, посетивший гипермаркет в ТРЦ «Рио» на улице Фучика.

Сайт ретейлера также не открывается. По телефону в магазине подтвердили, что временно покупателей не обслуживают все точки сети. Причиной стал технический сбой.

«Ни компьютеры, ни кассы не работают», — рассказали «Фонтанке» в «О'Кей» на Фучика. Предположительно, работа магазинов возобновится после 19:00.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

atty
О чём эксперты и предупреждали, композор видать не угомонится пока всё в ж....е не окажется.
266237145
два-два-ноль-два два-ноль-ноль-три 75-два-0 0-три-40
McGillavry
Композор с гуглом борется?
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