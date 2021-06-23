FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+33°C/Завтра: +28
72.67р86.71р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПоступаем в вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
8
Печать

Роскомнадзор требует от Google назвать имя администратора сайта «Умное голосование»

Роскомнадзор подтвердил 23 июня государственному агентству ТАСС информацию о запросе в Google о «необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан», которая, по утверждению надзорного ведомства, ведётся на сайте сторонников Навального «Умное голосование».

«В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных», — цитирует информагентство анонимного собеседника в ведомстве Андрея Липова.

При этом в РКН уточнили, что направили в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса. Информация об администраторе отсутствует в реестре операторов персональных данных.

«Данная информация необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных», — уточняет ТАСС.

Роскомнадзор обратился в Google после того, как в надзорное ведомство пожаловался уральский юрист Андрей Еланцев.

Сторонники Навального утверждают, что попытка блокировки сайта «Умное голосование» приведёт к блокировкам других сервисов Google.

В мае 2021 года стало известно, что YouTube начал удалять ссылки на сайт, который уже несколько лет находится в чёрном списке РКН. В июне структуры Навального были признаны экстремистскими. За несколько дней до этого Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на участие в выборах членам организаций, которые признаются экстремистскими.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

266081655
Ишь возбудился Роскомпозор! Прислужники Мордора....
Pilat
Констанция-я-я-я!
Констанция-я-я-я-я!
Конста-а-а-а-а-анция-я-я-я-я-!
Михаил Петров-Водкин
"Тащить и не пущать". Очень популярное выражение в русской публицистике XIX — начала XX в.

Из рассказа «Будка» писателя-народника Глеба Успенского. Главный герой рассказа — постовой полицейский при будке Мымрецов. Его обязанности, как пишет Г. И. Успенский, «состояли в том, чтобы, во-первых, «тащить» и, во-вторых, «не пущать»; тащил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали».
Фраза-символ полицейского произвола и самоуправства в России.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний