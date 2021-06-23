Роскомнадзор требует от Google назвать имя администратора сайта «Умное голосование»

«В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных», — цитирует информагентство анонимного собеседника в ведомстве Андрея Липова.

Роскомнадзор подтвердил 23 июня государственному агентству ТАСС информацию о запросе в Google о «необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан», которая, по утверждению надзорного ведомства, ведётся на сайте сторонников Навального «Умное голосование».

При этом в РКН уточнили, что направили в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса. Информация об администраторе отсутствует в реестре операторов персональных данных.



«Данная информация необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных», — уточняет ТАСС.



Роскомнадзор обратился в Google после того, как в надзорное ведомство пожаловался уральский юрист Андрей Еланцев.



Сторонники Навального утверждают, что попытка блокировки сайта «Умное голосование» приведёт к блокировкам других сервисов Google.

В мае 2021 года стало известно, что YouTube начал удалять ссылки на сайт, который уже несколько лет находится в чёрном списке РКН. В июне структуры Навального были признаны экстремистскими. За несколько дней до этого Владимир Путин подписал закон, который вводит запрет на участие в выборах членам организаций, которые признаются экстремистскими.

