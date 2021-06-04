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Путин подписал закон о запрете участвовать в выборах причастным к экстремистским организациям

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете участвовать в выборах любых уровней гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций. Соответствующий документ опубликован 4 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста закона, руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные — в течение трёх лет.

В документе также уточняется, что конкретно будет считаться причастностью к экстремистским организациям — заявления (в том числе в Интернете) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия, перечисление денег организации или отдельному её мероприятию, организационно-методическая, имущественная и консультативная помощь организации или отдельному ее мероприятию.

Устанавливать причастность к деятельности экстремистской организации будет суд.

Ранее «Фонтанка» писала, что закон не распространяется на тех, кто помогал организациям, пока они не считались экстремистскими, не знал о том, что организация имеет такой статус, и на тех, чья помощь экстремистской организации не была связана непосредственно с экстремизмом.

Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

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Комментарии (1)

McGillavry
Осталось только объяснить, почему критика властей считается экстремизмом? Не является ли это крайним проявлением политического экстремизма?
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