«Давно это надо было определить». Госдума окончательно запретила участвовать в выборах причастным к экстремистам

Как сообщает 26 мая официальный сайт нижней палаты парламента, для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда, для участников, работников или рядовых членов организаций — три года. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете участвовать в выборах всех уровней причастным к деятельности организаций, признанных судом террористическими или экстремистскими. В соответствии с документом, такие граждане не смогут избираться в ГД и другие выборные органы власти.

Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования экстремистским организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в Интернете.



«Мы сейчас будем голосовать по закону, который во всём мире, в общем-то, уже принят, — подчеркнул в ходе его обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Мы сегодня с вами для себя определяем: те, кто представляет организации террористические и экстремистского толка, не имеют права участвовать в выборах. Давно это надо было определить. И, если мы только действуем в интересах своей страны, важно оградить от таких людей власть, потому что это всё может привести к плохим последствиям», — резюмировал спикер.



При этом закон не распространяется на тех, кто помогал организациям, пока они не считались экстремистскими, не знал о том, что организация имеет такой статус, и на тех, чья помощь экстремистской организации не была связана непосредственно с экстремизмом.