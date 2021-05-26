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«Давно это надо было определить». Госдума окончательно запретила участвовать в выборах причастным к экстремистам

Граждане, причастные к экстремистским организациям, не смогут участвовать в выборах всех уровней

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о запрете участвовать в выборах всех уровней причастным к деятельности организаций, признанных судом террористическими или экстремистскими. В соответствии с документом, такие граждане не смогут избираться в ГД и другие выборные органы власти.

Как сообщает 26 мая официальный сайт нижней палаты парламента, для руководства срок такого запрета составит пять лет со дня вступления в силу решения суда, для участников, работников или рядовых членов организаций — три года. В отношении учредителей таких организаций, руководителей и их замов не будет требоваться судебное решение о причастности.

Под запрет могут подпасть и те, кто перечисляет пожертвования экстремистским организациям, а также предоставляет им консультации и иную помощь. Также поддержкой будет считаться публичное высказывание с одобрением деятельности или отдельных мероприятий подобных организаций, в том числе в Интернете.

«Мы сейчас будем голосовать по закону, который во всём мире, в общем-то, уже принят, — подчеркнул в ходе его обсуждения председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Мы сегодня с вами для себя определяем: те, кто представляет организации террористические и экстремистского толка, не имеют права участвовать в выборах. Давно это надо было определить. И, если мы только действуем в интересах своей страны, важно оградить от таких людей власть, потому что это всё может привести к плохим последствиям», — резюмировал спикер.

При этом закон не распространяется на тех, кто помогал организациям, пока они не считались экстремистскими, не знал о том, что организация имеет такой статус, и на тех, чья помощь экстремистской организации не была связана непосредственно с экстремизмом.

«Фонтанка» писала, что законопроект был внесён на рассмотрение Госдумы 4 мая — после того, как прокуратура Москвы подала судебный иск о признании ФБК Алексея Навального (организация признана в России иноагентом.— Прим. ред.) экстремистской организацией.

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Комментарии (9)

efela
Экстремисты - это ведь те, кто покушаются на конституционный строй?
Препятствование гражданам участвовать в выборах, ограничения их в правах, это и есть покушение на конституционный строй? Так кто у нас там экстремист?
LiChaBaTa
Все правильно власть захватившие делают. Только так можно ее удержать.
Zheleznyak
100 лет назад было так: "лишенец" в начале 20-х, отбирали имущество и ссылка в середине 20-х начале 30-х, расстрел в конце 30-х, занавес.
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