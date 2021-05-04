Законопроект: Причастным к экстремистам и террористам не место в Госдуме

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций становиться депутатами.
Законопроект внесен в нижнюю палату парламента 4 мая. Среди авторов председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, депутат от «Единой России».
«Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», — говорится в пояснительной записке.
Ранее о намерении участвовать в выборах в Госдуму заявила сторонница Навального Любовь Соболь. Суд в Москве рассматривает иск прокуратуры о признании созданного политиком Фонда борьбы с коррупцией, который уже признан в России иноагентом, экстремистской организацией.