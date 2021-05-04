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Законопроект: Причастным к экстремистам и террористам не место в Госдуме

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций становиться депутатами.

Законопроект внесен в нижнюю палату парламента 4 мая. Среди авторов председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, депутат от «Единой России».

«Законопроектом предлагается предусмотреть, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями», — говорится в пояснительной записке.

Ранее о намерении участвовать в выборах в Госдуму заявила сторонница Навального Любовь Соболь. Суд в Москве рассматривает иск прокуратуры о признании созданного политиком Фонда борьбы с коррупцией, который уже признан в России иноагентом, экстремистской организацией.

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Комментарии (13)

CassNeverhood
Замечательная идея
lion405
Пожалуй, закон то правильный... Организации и личности, чья вина в экстремизме доказана открытым и публичным судебным процессом, не должны портить картину выборов... Как и люди, в отношении которых есть не опровергнутые подозрения в коррупции, злоупотреблениях...
Guest1234
Зачем эти полумеры? Надо допускать до выборов только родственников действующих депутатов и сенаторов. Не родственников - только в виде исключения по представлению президента.
Без этого бардак в стране будет. Вдруг выберут скрытого экстремиста, который поддерживал организацию, которую еще не успели признать экстремистской? Или вообще никого как будто бы не поддерживал, а в душе сочувстсвовал? Нельзя либеральничать, времени на раскачку почти не осталось.
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