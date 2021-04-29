Прокурор по иску о признании ФБК экстремистской организацией пришел в Мосгорсуд со спецназом

Прокурор, который поддерживает в Мосгорсуде иск ведомства о признании ФБК (признан в России иностранным агентом) экстремистской организацией, находится под госзащитой.



Об этом ТАСС сообщил 29 апреля адвокат Иван Павлов, представляющий интересы фонда.



«На слушания в Мосгорсуде о признании экстремистским ФБК представитель прокуратуры прибыл в сопровождении бойцов спецподразделения в масках. Он находится под госзащитой», — сказал адвокат.



На своем канале Команда29 во главе с Павловым сообщает, что адвокаты заявили ходатайство о предоставлении копий секретных материалов для использования в судебном заседании, а также копий материалов с пометкой ДСП. Также они заявили встречный иск о рассекречивании иска и материалов, приложенных к нему.

