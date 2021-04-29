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Прокурор по иску о признании ФБК экстремистской организацией пришел в Мосгорсуд со спецназом

Рассмотрение иска прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией по существу начнется 17 мая

Прокурор, который поддерживает в Мосгорсуде иск ведомства о признании ФБК (признан в России иностранным агентом) экстремистской организацией, находится под госзащитой.

Об этом ТАСС сообщил 29 апреля адвокат Иван Павлов, представляющий интересы фонда.

«На слушания в Мосгорсуде о признании экстремистским ФБК представитель прокуратуры прибыл в сопровождении бойцов спецподразделения в масках. Он находится под госзащитой», — сказал адвокат.

На своем канале Команда29 во главе с Павловым сообщает, что адвокаты заявили ходатайство о предоставлении копий секретных материалов для использования в судебном заседании, а также копий материалов с пометкой ДСП. Также они заявили встречный иск о рассекречивании иска и материалов, приложенных к нему.

Суд отложил оглашение своего решения по ходатайству на 17 мая, назначая на эту дату основное судебное заседание.

Прокуратура Москвы в апреле объявила о проверке на экстремизм признанного иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией. В ведомстве заявили о наличии «исчерпывающих доказательств» подготовки структурами Навального «цветной революции» в России.

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Комментарии (10)

chip1
А тосты за дам поди поднимает -"офицеры пьют стоя!")) Ну такие "офицеры картонные" всегда были и будут встречаться, жаль коллеги, нормальные офицеры, терпят их присутствие, а зачастую еще и руководство.
rumet
Смешно.
А как там поживает это ничтожество, которое даже говорить умеет с трудом - дениска попов.. Который и выдвинул ходатайство о признании ФБК экстремистами? Eму было ссыкотно даже иск о защите чести и достоинства подать к навальному (ни того, ни другого - явно нет в наличии).. Расследование о их с "разведенной" (с опазданием, ай--ай-ай) женой гостинице за 1.5 миллона евро - не было опровергнуто ни разу и нигде. Конечно, экстремизм)) вот красть и взятки брать (а откуда у чинуши такие деньги к 40 годам на госслужбе?) - это не экстремизм это норма путинизма.
rumet
https://www.youtube.com/watch?v=Yr4f7m69-F4&t=93s
дениска попов торжествует.. триумфатор победившей коррупции)) объявляет своих разоблачителей экстремистами..
Но ни слова из расследования ФБК не было опровергнуто.. отстаивает "честь" попранную дениска какими-то круголями.. нет чтоб иск к обидчику подать и отсудить очищенные от налогов миллионы..
Но нет там никакой чести.
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