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Прокуратура нашла «исчерпывающие доказательства» подготовки структурами Навального «цветной революции» в России

Московская прокуратура дала оценку структурам Алексея Навального

Столичная прокуратура рассказала об имеющихся доказательствах дестабилизирующей деятельности ФБК (признан иностранным агентом в России).

«В представленных суду материалах содержатся исчерпывающие доказательства того, что названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность», — цитирует 20 апреля заявление ведомства РИА «Новости».

Прокуратура настаивает, что структуры оппозиционера работают в «активной координации» с зарубежными центрами, которые ведут деструктивные действия против России. Целями иностранцев является «создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария цветной революции».

Прокуратура Москвы в апреле объявила о проверке на экстремизм Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом в России). Процесс по иску о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля.

Если организации признают экстремистскими, то их включат в специальный перечень Минюста. Организаторам грозит уголовная ответственность по 282-й статье УК РФ. Санкции — от 6 до 10 лет лишения свободы. Также уголовная ответственность грозит участникам движения. Символика организаций будет запрещена, а за её демонстрацию можно будет получить до 15 суток ареста. Кроме того, статус экстремистской организации влечёт запрет любой банковской деятельности и указание всеми СМИ на особый статус.

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Комментарии (28)

Владислав М
Так пусть предоставят эти доказательства народу. Таким джентльменам как они, на слово никто не поверит. А пока это всё пустая болтовня. А права собраний и свободы слова обеспечены россиянам Конституцией.
AndrewBarsik
Представители того, что по недоразумению называется государством, сами ежедневно усердно готовят революцию. Попробуйте хоть в чём-нибудь добиться от государства справедливости - столкнётесь ложью, некомпетентностью, равнодушием, очевидной коррумпированностью и очень быстро, хотите Вы того или нет, станете пламенным революционером. Причём не цветным.
261176981
Ну писец, открыли Америку. А то никто не в курсе кто такой Олёша, где он учился и от кого получал денежки и указания.
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