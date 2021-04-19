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На этой неделе ФБК не грозит статус экстремистов. Рассмотрение начнется с 26 апреля

Процесс по иску прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля

Мосгорсуд назвал дату рассмотрения иска прокуратуры о признании созданной Алексеем Навальным организации экстремистской.

«Беседа по иску прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (признана иностранным агентом. — Прим. ред.), некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан» (организация, также признанная иностранным агентом в России. — Прим. ред.), общественному движению «Штабы Навального» назначена на 26 апреля», — сообщает 19 апреля РИА Новости со ссылкой на заявление суда.

Прокуратура Москвы подала иск с требованием признать ФБК экстремистами 16 апреля. В ведомстве настаивают, что «под прикрытием либеральных лозунгов» формируются условия для «дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» и «изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Соратники Навального остались недовольны таким поворотом событий. «ФБК и Штабы Навального окажутся «экстремистскими организациями. Это откроет дорогу к сотням уголовных дел, под ударом окажется каждый наш сотрудник», — описал перспективы руководитель фонда Иван Жданов в Telegram.

Если организации признают экстремистскими, то их включат в специальный перечень Минюста. Организаторам грозит уголовная ответственность по 282-й статье УК РФ. Санкции — от 6 до 10 лет лишения свободы. Также уголовная ответственность грозит участникам движения. Символика организаций будет запрещена, а за её демонстрацию можно будет получить до 15 суток ареста. Кроме того, статус экстремистской организации влечёт запрет любой банковской деятельности и указание всеми СМИ на особый статус.

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Комментарии (4)

kоt-obormot
Скоро куча безработных поварешок. Так, как - кому они нужны то будут?
DimaDee
Кто намек понял, тот до 26 числа добровольно закончит с главным недоразумением в своей жизни. Кто не понял, отправится вслед за своим гуру. Ляпота...
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