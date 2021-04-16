Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

В нём говорится, что эти организации «под прикрытием либеральных лозунгов» формируют условия для «дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» и «изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»».

В прокуратуре также считают, что под этими структурами скрываются иностранные организации, которые в России признаны нежелательными. Иск прокуратуры направлен в Мосгорсуд против «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ, признан в РФ иностранным агентом) — юридического лица ФБК. Смена юрлица была произведена в 2020 году, об этом сообщал сам Навальный.

Если организации признают экстремистскими, то их включат в специальный перечень Минюста. Организаторам грозит уголовная ответственность по 282 статье УК РФ. Санкции — от 6 до 10 лет лишения свободы. Также уголовная ответственность грозит участникам движения. Символика организаций будет запрещена, а за её демонстрацию можно будет получить до 15 суток ареста. Кроме того, статус экстремистской организации влечёт запрет любой банковской деятельности и указание всеми СМИ на особый статус.