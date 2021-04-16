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Прокуратура требует признать ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Прокуратура Москвы подала иск с требованием признать ФБК экстремистами

Московская прокуратура требует признать Фонд борьбы с коррупцией (по решению Минюста России ФБК включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) и штаб Алексея Навального экстремистскими организациями. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 16 апреля.

В нём говорится, что эти организации «под прикрытием либеральных лозунгов» формируют условия для «дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» и «изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции»».

В прокуратуре также считают, что под этими структурами скрываются иностранные организации, которые в России признаны нежелательными. Иск прокуратуры направлен в Мосгорсуд против «Фонда защиты прав граждан» (ФЗПГ, признан в РФ иностранным агентом) — юридического лица ФБК. Смена юрлица была произведена в 2020 году, об этом сообщал сам Навальный.

Если организации признают экстремистскими, то их включат в специальный перечень Минюста. Организаторам грозит уголовная ответственность по 282 статье УК РФ. Санкции — от 6 до 10 лет лишения свободы. Также уголовная ответственность грозит участникам движения. Символика организаций будет запрещена, а за её демонстрацию можно будет получить до 15 суток ареста. Кроме того, статус экстремистской организации влечёт запрет любой банковской деятельности и указание всеми СМИ на особый статус.

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Комментарии (30)

korost
Это что получается вынужденная коррупция - основа конституционного строя?
Pupin
Людям тяжело понять, что хоть ФБК и борется с коррупцией, но истинная их цель войти во власть. Они это делают не для того, чтобы гражданам стало лучше жить, а чтобы самим дорваться до кормушки. Что не отменяет того, что власть, в принципе, коррумпирована. Пришедший к власти Яценюк, к примеру, сам воровал и потом убежал с капиталом в другую страну.
Norge
Навальный доигрался - все призывал на выборы ходить и умно голосовать, а это чистейший экстремизм.
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