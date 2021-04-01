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Прокуратура проверяет Фонд борьбы с коррупцией на экстремизм

Надзорное ведомство начало проверку ФБК из-за «сообщений о нарушении закона»

Прокуратура Москвы проверяет Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) на экстремизм. Об этом вечером 1 апреля в эфире «Навальный Live» заявил директор ФБК Иван Жданов.

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Жданов продемонстрировал фото решения прокуратуры о проведении проверки. Предметом для нее является «исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности». А причиной стала «информация о нарушении закона».

Прокуратура требует предоставить сведения о структуре и членах организации, «протоколы заседаний и решений руководящих и исполнительных органов», информацию об источниках «формирования денежных средств и иного имущества», а также информацию о доходах и расходах.

Напомним, против ФБК уже возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, его расследует СК.

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Комментарии (3)

Igor_VS
Стрекотанье девствий, при отсутствии значимых результатов. Это наше, Путинское. На Телеграме проходили.
ost-21
Видимо коррупция побеждает.
Владислав М
Борьба с коррупцией во власти - это теперь экстремизм? Страна кривых зеркал!
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