Прокуратура проверяет Фонд борьбы с коррупцией на экстремизм

Прокуратура Москвы проверяет Фонд борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) на экстремизм. Об этом вечером 1 апреля в эфире «Навальный Live» заявил директор ФБК Иван Жданов.

Жданов продемонстрировал фото решения прокуратуры о проведении проверки. Предметом для нее является «исполнение законодательства о некоммерческих организациях и противодействии экстремистской деятельности». А причиной стала «информация о нарушении закона».



Прокуратура требует предоставить сведения о структуре и членах организации, «протоколы заседаний и решений руководящих и исполнительных органов», информацию об источниках «формирования денежных средств и иного имущества», а также информацию о доходах и расходах.

