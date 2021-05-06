«Спам, обман и мошенничество». YouTube удаляет ссылки на «Умное голосование» из описаний к роликам оппозиционеров и СМИ

Глава МО «Красносельский» города Москвы Илья Яшин сообщил, что YouTube удалил из описания к его ролику ссылку на «Умное голосование». Об этом политик 6 мая написал в Twitter. С такой же реакцией видеохостинга столкнулись российские СМИ Sota.Vision и «Новая газета».
Яшин уточнил, что его каналу вынесено предупреждение, поскольку администрация площадки расценила ссылку на «Умное голосование» как «спам, обман и мошенничество». Ролик, под которым она была оставлена, опубликован 7 сентября 2020 года.
Издание Sota.Vision сообщило в Twitter, что по аналогичной причине YouTube удалил ссылку из описания стрима от 31 августа 2019 года с записью протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Также предупреждение получил канал «Новой газеты» за ссылку в описании к стриму от 8 сентября 2020 года. Администрация площадки на неделю лишила аккаунт возможности загружать видео и проводить прямые эфиры.
Неизвестно, связаны ли в данных случаях действия YouTube с требованиями Роскомнадзора. Ранее ведомство заявило, что видеохостинг не выполняет его требования, в том числе не удаляет детскую порнографию и другой социально опасный контент, но продолжает подвергать цензуре материалы российских СМИ, в частности Russia Today.
«Умное голосование» — это технология, запрограммированная посоветовать оппозиционному избирателю, за кого из кандидатов проголосовать, чтобы победа не досталась «Единой России». Проект активно продвигают сторонники оппозиционера Алексея Навального.