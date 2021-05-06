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«Спам, обман и мошенничество». YouTube удаляет ссылки на «Умное голосование» из описаний к роликам оппозиционеров и СМИ

YouTube вынес предупреждения оппозиционным каналам за ссылки на «Умное голосование»

Глава МО «Красносельский» города Москвы Илья Яшин сообщил, что YouTube удалил из описания к его ролику ссылку на «Умное голосование». Об этом политик 6 мая написал в Twitter. С такой же реакцией видеохостинга столкнулись российские СМИ Sota.Vision и «Новая газета».

Яшин уточнил, что его каналу вынесено предупреждение, поскольку администрация площадки расценила ссылку на «Умное голосование» как «спам, обман и мошенничество». Ролик, под которым она была оставлена, опубликован 7 сентября 2020 года.

Издание Sota.Vision сообщило в Twitter, что по аналогичной причине YouTube удалил ссылку из описания стрима от 31 августа 2019 года с записью протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Также предупреждение получил канал «Новой газеты» за ссылку в описании к стриму от 8 сентября 2020 года. Администрация площадки на неделю лишила аккаунт возможности загружать видео и проводить прямые эфиры.


Неизвестно, связаны ли в данных случаях действия YouTube с требованиями Роскомнадзора. Ранее ведомство заявило, что видеохостинг не выполняет его требования, в том числе не удаляет детскую порнографию и другой социально опасный контент, но продолжает подвергать цензуре материалы российских СМИ, в частности Russia Today.

«Умное голосование» — это технология, запрограммированная посоветовать оппозиционному избирателю, за кого из кандидатов проголосовать, чтобы победа не досталась «Единой России». Проект активно продвигают сторонники оппозиционера Алексея Навального.

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Комментарии (14)

260551481
Госдеп и Старый Свет меньше всех заинтересованы в смене как политического курса (в никуда) России, так и ее президента. Все это "противостояние" от лукавого...
Yksy
Щас они разберутся, поймут что это "свои" и все вернут :)
DAE
Вот ведь подстава «рукопожатным» со стороны же своих же «демократичных» ресурсов.
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