«Спам, обман и мошенничество». YouTube удаляет ссылки на «Умное голосование» из описаний к роликам оппозиционеров и СМИ

Глава МО «Красносельский» города Москвы Илья Яшин сообщил, что YouTube удалил из описания к его ролику ссылку на «Умное голосование». Об этом политик 6 мая написал в Twitter. С такой же реакцией видеохостинга столкнулись российские СМИ Sota.Vision и «Новая газета».



Яшин уточнил, что его каналу вынесено предупреждение, поскольку администрация площадки расценила ссылку на «Умное голосование» как «спам, обман и мошенничество». Ролик, под которым она была оставлена, опубликован 7 сентября 2020 года.