Полиция Петербурга задержала водителя социального такси, который напал на пожилую клиентку

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 сентября, после появления в социальных сетях видео грубого обращения водителя социального такси с пожилой клиенткой, выходившей из поликлиники, полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.



Сотрудники МВД установили, что инцидент произошел около 12 часов у здания медучреждения на Кавалергардской улице, куда было вызвано такси. 57-летний водитель стал оскорблять 70-летнюю петербурженку, инвалида первой группы, и нанес ей телесные повреждения.

