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Полиция Петербурга задержала водителя социального такси, который напал на пожилую клиентку

После оскорблений, плевков и ударов по голове пенсионерке в центре Петербурга задержан водитель социального такси.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 сентября, после появления в социальных сетях видео грубого обращения водителя социального такси с пожилой клиенткой, выходившей из поликлиники, полиция Центрального района возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

Сотрудники МВД установили, что инцидент произошел около 12 часов у здания медучреждения на Кавалергардской улице, куда было вызвано такси. 57-летний водитель стал оскорблять 70-летнюю петербурженку, инвалида первой группы, и нанес ей телесные повреждения.

Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Нападение на пенсионерку попало на видео. Из объяснений очевидцев можно восстановить картину произошедшего: водитель грубо и нецензурно торопил немолодую даму, которая спускалась по лестнице поликлиники. Когда она всё-таки села в такси, мужчина стал грубо требовать быстро закрыть дверь. Бабушка попыталась выйти из машины, но агрессор ударил ее по голове и плюнул в лицо.

Досталось также и женщине, которая заступилась за пенсионерку. Ей прищемили руку дверью, а потом толкнули на землю.

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Комментарии (11)

мухомор
Бахман Танверди оглы Кулиев
1964 г.р.
Наталья Иванова
Бог вернет ему: скоро он тоже будет вынужден брать социальное такси. И также опоздает из поликлиники, минут на 10... А дальше - как повезет. Не делай другому того зла, которое не захочешь испытать сам
Maik5
Соцтакси возит самых больных.
Такое не позволительно.
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