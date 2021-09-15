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Водитель социального такси в Петербурге ударил пенсионерку по голове и плюнул ей в лицо

Вблизи поликлиники № 38 на Кавалергардской, 26 в Петербурге водитель социального такси ударил по голове пенсионерку и плюнул ей в лицо. Информация об этом 15 сентября появилась в Telegram-канале «Мегаполис».

По сведениям очевидицы, пока горожанка спускалась по лестнице, шофер подгонял ее из окна автомобиля нецензурной бранью.

Когда пенсионерка села в такси, водитель якобы стал кричать на нее и торопить закрыть дверь. Бабушка попыталась выйти из машины, но агрессор ударил ее по голове и плюнул в лицо.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

По словам петербурженки, пожилую женщину госпитализировали. Девушке за кадром, автору опубликованной в социальной сети видеозаписи, также досталось — шофер исцарапал ей лицо и защемил дверью плечо, после чего, призналась горожанка, толкнул ее на землю и скрылся.

Глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что об инциденте слышит впервые. Поведение водителя он назвал безобразным и пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.

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Комментарии (22)

lamer
После статьи о том как бедненького особенного из маршрутки выбрасывали, когда он нахаляву проехать захотел и оскорблял водителя - я лучше подожду версию другой стороны конфликта.
nuga
Строила бабушка коммунизм и получила нищую старость,соц такси от Ржаненкова с водилой драчуном и матершинником. Ржаненков вроде тоже куда то. избирается?Порядок не навел в своей соцполитике,а уже бежать в Думу.Людей на собеседованиях в коммерции о чем только не пытают ,проверяют,а тут набрали психов для развозки инвалидов без собеседований.
Antuan Rokanten
Ужас какой. Как таких допускают до работы в социальном такси. Быдло в сотой степени.
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