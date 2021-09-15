Вблизи поликлиники № 38 на Кавалергардской, 26 в Петербурге водитель социального такси ударил по голове пенсионерку и плюнул ей в лицо. Информация об этом 15 сентября появилась в Telegram-канале «Мегаполис».



По сведениям очевидицы, пока горожанка спускалась по лестнице, шофер подгонял ее из окна автомобиля нецензурной бранью.



Когда пенсионерка села в такси, водитель якобы стал кричать на нее и торопить закрыть дверь. Бабушка попыталась выйти из машины, но агрессор ударил ее по голове и плюнул в лицо.

