Вблизи поликлиники № 38 на Кавалергардской, 26 в Петербурге водитель социального такси ударил по голове пенсионерку и плюнул ей в лицо. Информация об этом 15 сентября появилась в Telegram-канале «Мегаполис».
По сведениям очевидицы, пока горожанка спускалась по лестнице, шофер подгонял ее из окна автомобиля нецензурной бранью.
Когда пенсионерка села в такси, водитель якобы стал кричать на нее и торопить закрыть дверь. Бабушка попыталась выйти из машины, но агрессор ударил ее по голове и плюнул в лицо.
По словам петербурженки, пожилую женщину госпитализировали. Девушке за кадром, автору опубликованной в социальной сети видеозаписи, также досталось — шофер исцарапал ей лицо и защемил дверью плечо, после чего, призналась горожанка, толкнул ее на землю и скрылся.
Глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков рассказал «Фонтанке», что об инциденте слышит впервые. Поведение водителя он назвал безобразным и пообещал выяснить обстоятельства произошедшего.