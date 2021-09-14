«Просто никому не говорить». Глава Федерации мигрантов обвинил СМИ в повышенном внимании к ситуации в Подмосковье

Журналистам не стоило «очень широко» освещать ситуацию с убийством женщины и народным сходом у общежития мигрантов в Подмосковье. Такое мнение 14 сентября выразил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в эфире радиостанции «Говорит Москва».



«Я считаю, что контроль есть, и эти общежития проверяются. Просто возникло настолько резонансное преступление, что пошла такая волна. По мне, самым правильным было бы поступать как во времена Советского Союза — просто об этом никому не говорить, и волны бы не было. Но у нас это вышло в СМИ очень широко. Есть преступление, есть виновный. Надо наказать и обязательно показать, что всех нашли и наказали, чтобы не подставлять правоохранителей, власти, нашу всю систему», — сказал Коженов.

