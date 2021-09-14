«Просто никому не говорить». Глава Федерации мигрантов обвинил СМИ в повышенном внимании к ситуации в Подмосковье

Журналистам не стоило «очень широко» освещать ситуацию с убийством женщины и народным сходом у общежития мигрантов в Подмосковье. Такое мнение 14 сентября выразил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Я считаю, что контроль есть, и эти общежития проверяются. Просто возникло настолько резонансное преступление, что пошла такая волна. По мне, самым правильным было бы поступать как во времена Советского Союза — просто об этом никому не говорить, и волны бы не было. Но у нас это вышло в СМИ очень широко. Есть преступление, есть виновный. Надо наказать и обязательно показать, что всех нашли и наказали, чтобы не подставлять правоохранителей, власти, нашу всю систему», — сказал Коженов.
Он добавил, что, по его информации, мигранты совершают преступления в России реже, чем граждане страны. «Поэтому говорить, что они все преступники, точно неправильно», — отметил Коженов.
13 сентября в Бужаниново пропавшую местную жительницу нашли мёртвой. По горячим следам удалось задержать подозреваемых, это двое граждан одного из соседних государств. Им предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве. После того как женщину обнаружили, жители Бужаниново вышли на стихийный несанкционированный народный сход, обвиняя мигрантов. Сход закончился ночью 14 сентября.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев после народного схода распорядился «незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе».