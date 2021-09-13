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В Подмосковье жители поселка вышли на народный сход после сообщений об убийстве пожилой женщины

Несколько сотен жителей поселка Бужаниново в Московской области 13 сентября вышли на стихийный несанкционированный народный сход к бывшему зданию администрации после убийства пожилой женщины. Люди винят в случившемся мигрантов и требуют наказать виновных.

«Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса. Они переживают за себя и свою безопасность. Здесь собрались отцы и матери», — рассказал изданию «Подъем» один из участников схода. К зданию, в котором находится общежитие для приезжих рабочих компании «Экоокна», стянули силовиков и взяли его под охрану.

65-летняя жительница поселка ушла в лес за грибами и не вернулась. Ее тело накануне нашли недалеко от железнодорожных путей. В расправе над женщиной, как пишут местные СМИ, и заподозрили приезжих.

Официально об убийстве и возможных подозреваемых не сообщалось.

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Комментарии (16)

Капитан Очевидность2
Это те самые мигранты, которых Собянин ещё завезти хочет в Москву 200 тыщь?
Piter Russo
А если окажется что не мигранты убили? Мог убить какой-нибудь наркоман, грабитель душигуб из местных
AlBerkut
Всё же назрели изменения в УК...
Может пора уже отдавать виновных народу, на вынение приговора и приведение его в исполнение на месте?
Ау, на носу выборы, кто внесёт соответствующий законопроект, кому там голоса нужны? 🤔
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