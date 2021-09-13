В Подмосковье жители поселка вышли на народный сход после сообщений об убийстве пожилой женщины

Несколько сотен жителей поселка Бужаниново в Московской области 13 сентября вышли на стихийный несанкционированный народный сход к бывшему зданию администрации после убийства пожилой женщины. Люди винят в случившемся мигрантов и требуют наказать виновных.



«Люди устали бояться, они ходят на работу через небольшие леса. Они переживают за себя и свою безопасность. Здесь собрались отцы и матери», — рассказал изданию «Подъем» один из участников схода. К зданию, в котором находится общежитие для приезжих рабочих компании «Экоокна», стянули силовиков и взяли его под охрану.

