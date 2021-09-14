ГСУ СК России по Московской области предъявило двум мигрантам из соседних государств обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки.
Как сообщает 14 сентября областное управление СК, обвинения предъявлено по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 131 УК РФ. В ближайшее время следствие подаст в суд ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения — заключения под стражу.
«По уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты вещи, в которых мужчины были в момент совершения преступлений. У обвиняемых получены биологические образцы необходимые для проведения экспертиз. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические экспертизы, проведен допрос свидетелей. Помимо этого, проводится комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. В обязательном порядке следствием будет проверена законность нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации, а также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
13 сентября в лесополосе в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Местная жительница пропала, отправившись в лес за грибами. По «горячим следам» удалось задержать подозреваемых. Это двое граждан одного из соседних государств. После того, как женщину нашли, жители Бужаниново вышли на стихийный несанкционированный народный сход к бывшему зданию администрации. Люди винят в случившемся мигрантов и требуют наказать их.
Сход закончился ночью 14 сентября. Власти Сергиева Посада пообещали участникам встречу с представителями завода «Экоокна», где работали подозреваемые в убийстве мигранты. Местные власти заявили, что требуют закрыть общежитие, куда предприятие заселяет своих рабочих.