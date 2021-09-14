В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве пожилой женщины, из-за смерти которой люди собрались на народный сход

Следственный комитет Подмосковья сообщил о задержании двух подозреваемых в убийстве пожилой женщины из поселка Бужаниново под Сергивым посадом. Там накануне начался стихийный несанкционированный народный сход, на котором жители требовали наказать виновных в смерти пенсионерки.
«По данным следствия, 13 сентября в лесу в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» под Сергиевым Посадом нашли тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. Удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения», — сообщила 14 сентября РИА Новости старший помощник областного главка Следственного комитета РФ Ольга Врадий.
Следователи проверят законность пребывания подозреваемых в России, а также действия должностных лиц, контролирующих нахождение иностранцев в стране.
Как писала «Фонтанка», жители села собрались у бывшего здания администрации, в котором находится общежитие для рабочих компании «Экоокна». Люди полагают, что именно ее работники могут быть причастны к преступлению. Несмотря на ночное время, собравшиеся не расходятся и требуют встречи с руководством полиции и округа.