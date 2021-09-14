В пиковый момент на сход собрались около тысячи человек, к ночи на улице оставалось около 300. Участники потребовали расселить общежитие, где живут мигранты, работающие на заводе. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своём Instagram сообщил об аналогичном намерении.

«В восемь часов вечера мы договорились о встрече всего поселка Бужаниново»,— рассказал изданию местный житель. Ждут представителей администрации Сергиева Посада, местных властей и завода.

«14 сентября проведём встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — написал чиновник.

13 сентября пропавшая 67-летняя жительница посёлка Бужаниново Московской области была найдена мёртвой. По подозрению в её убийстве и изнасиловании задержаны, согласно сообщению областного СУ СК, граждане «одного из соседних государств». В СК подчеркнули, что законность их нахождения в России будет проверена.



После того, как женщину нашли, жители Бужаниново вышли на стихийный несанкционированный народный сход к бывшему зданию администрации. Люди винят в случившемся мигрантов и требуют наказать их.

