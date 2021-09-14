FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
18
Печать

После убийства и народного схода в Подмосковье власти потребовали закрыть общежитие для мигрантов

Жителям Бужаниново пообещали встречу с работодателями мигрантов

Представители администрации Сергиева Посада пообещали местным жителям организовать вечером 14 сентября встречу с представителями завода «Экоокна», где работали подозреваемые в убийстве мигранты.

Фото из Instagram главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева / instagram.com/my_tokarev
Фото из Instagram главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева / instagram.com/my_tokarev
ПоделитьсяПоделиться

Народный сход в Бужаниново, прошедший из-за изнасилования и убийства 67-летней пенсионерки, закончился минувшей ночью в половине первого, сообщает «Коммерсантъ».

«В восемь часов вечера мы договорились о встрече всего поселка Бужаниново»,— рассказал изданию местный житель. Ждут представителей администрации Сергиева Посада, местных властей и завода.

В пиковый момент на сход собрались около тысячи человек, к ночи на улице оставалось около 300. Участники потребовали расселить общежитие, где живут мигранты, работающие на заводе. Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев в своём Instagram сообщил об аналогичном намерении.

«14 сентября проведём встречу с собственником общежития, будем требовать его закрытия. Обещаю следить за действиями полиции, держать под контролем расследование преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — написал чиновник.

13 сентября пропавшая 67-летняя жительница посёлка Бужаниново Московской области была найдена мёртвой. По подозрению в её убийстве и изнасиловании задержаны, согласно сообщению областного СУ СК, граждане «одного из соседних государств». В СК подчеркнули, что законность их нахождения в России будет проверена.

После того, как женщину нашли, жители Бужаниново вышли на стихийный несанкционированный народный сход к бывшему зданию администрации. Люди винят в случившемся мигрантов и требуют наказать их.

Фото из Instagram главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева / instagram.com/my_tokarev
Фото из Instagram главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева / instagram.com/my_tokarev

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (18)

265084477
У мигрантов нет работодателей - есть рабовладельцы этого дикого бесправного и неуправляемого стада. Кто-то упорно хочет войны, и он её получит. Не спасут заборы в три метра и толпа сторожей(подслушано в очереди в собесе)).
Daster
Как можно было позарится на старушку, это лишь бы сардельку свою куда нибудь запихать?
nikonian
Это что еще за бунтовщики, против государства идут. Говорят же им, что завезут еще миллионы - и это политика сверху.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний