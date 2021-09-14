Власти распорядились закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново, где убили женщину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после народного схода распорядился «незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе». Об этом 14 сентября сообщает его телеграм-канал.



«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано, — заявил чиновник. — Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание».

