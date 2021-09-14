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Власти распорядились закрыть общежитие для мигрантов в Бужаниново, где убили женщину

Губернатор Московской области Андрей Воробьев после народного схода распорядился «незамедлительно закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе». Об этом 14 сентября сообщает его телеграм-канал.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня. Если жители настроены против — ему там не место. Поручение главе Сергиево-Посадского округа уже дано, — заявил чиновник. — Безопасность жителей не должна ставиться под угрозу, поэтому все подобные места, вызывающие у людей тревогу и беспокойство, в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Те, кто нарушают наши законы, обязательно понесут наказание».

Вместе с тем он подчеркнул, что власти относятся с пониманием к тому, что сотни тысяч людей из разных стран ежегодно приезжают в Россию. «И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи. Мы относимся к этому с пониманием. Но любые правонарушения и тем более преступления, совершенные мигрантами, должны и будут жестко пресекаться», — уверен Воробьёв.

13 сентября в Бужаниново пропавшую местную жительницу нашли мёртвой. По горячим следам удалось задержать подозреваемых, это двое граждан одного из соседних государств. Им предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве. После того как женщину нашли, жители Бужаниново вышли на стихийный несанкционированный народный сход, обвиняя мигрантов. Сход закончился ночью 14 сентября. Власти Сергиева Посада пообещали участникам встречу с представителями завода «Экоокна», где работали мигранты. Глава Сергиева Посада заявил, что требует закрыть общежитие, куда предприятие заселяет своих рабочих.

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Комментарии (18)

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А на каком основании? Просто желания губернатора маловато будет.
usuder
Как можно в селах, где нет работы для местных жителей открывать общежития для мигрантов? Это вредительство. Это война против своей страны. Такие работодатели просто враги. К ним нужно применить статью за экстремизм.
rpu01
Думаете они решили проблему? Перевезли мигрантов в другое место, теперь, поближе к Вам и всё. Новые события не заставят себя ждать!
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