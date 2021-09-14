Овощной ларёк опрокинуло на Среднем проспекте В. О., сообщают очевидцы в паблике «Защитим остров Васильевский» «ВКонтакте».
В Василеостровском районе всегда более ветрено, чем в большинстве других районов города. Поэтому оттуда особенно много сообщений об упавших конструкциях, в том числе скамейках.
На пересечении 19-й линии и Среднего проспекта не первый раз упали знак и светофор, рассказывают в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров».
На железнодорожном переезде Красное Село — Можайский (Дудергоф) упал знак. Автомобилисты поставили его на место, но через несколько минут он обрушился опять, рассказывают в «Транспортном коллапсе. Красное Село».
Знаки, как и деревья, часто падают на стоящие автомобили, даже если вокруг пусто.
Несколько деревьев рухнули во дворах, никого не задев. Так, на Гранитной, 36, вырвало с корнем старую липу. В Автово дерево упало на детскую площадку, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На улице Розенштейна ветер постепенно разбирает рекламный щит.
На перекрёстке улицы Крупской и проспекта Обуховской Обороны упал светофор.
В Ленинградской области тоже валит деревья. Сосну вырвало с корнем у Большой Ижоры, сообщает региональный дорожный комитет.
Непогода пришла в Петербург в понедельник, 13 сентября. Из-за сильного ветра закрыты парки и скверы. Комитет по благоустройству подсчитывает упавшие деревья. Очевидцы сообщают, что «жертвой» стихии стал даже автомобиль: «Ладу» на Софийской улице якобы перевернуло из-за сильного порыва.