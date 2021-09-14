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Поставили упавший знак на место, а его опять сдуло. Ветер в Петербурге уложил ларёк на клумбу

На Васильевском кроме знаков опрокинуло ларёк и скамейки

Список «жертв» сильного ветра в Петербурге 14 сентября пополнили ларёк, скамейка и, конечно, новые деревья и дорожные знаки.

Овощной ларёк опрокинуло на Среднем проспекте В. О., сообщают очевидцы в паблике «Защитим остров Васильевский» «ВКонтакте».

В Василеостровском районе всегда более ветрено, чем в большинстве других районов города. Поэтому оттуда особенно много сообщений об упавших конструкциях, в том числе скамейках.

На пересечении 19-й линии и Среднего проспекта не первый раз упали знак и светофор, рассказывают в группе «Живем на Васильевском | Васильевский остров».

На железнодорожном переезде Красное Село — Можайский (Дудергоф) упал знак. Автомобилисты поставили его на место, но через несколько минут он обрушился опять, рассказывают в «Транспортном коллапсе. Красное Село».

Знаки, как и деревья, часто падают на стоящие автомобили, даже если вокруг пусто.

Несколько деревьев рухнули во дворах, никого не задев. Так, на Гранитной, 36, вырвало с корнем старую липу. В Автово дерево упало на детскую площадку, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На улице Розенштейна ветер постепенно разбирает рекламный щит.

На перекрёстке улицы Крупской и проспекта Обуховской Обороны упал светофор.

В Ленинградской области тоже валит деревья. Сосну вырвало с корнем у Большой Ижоры, сообщает региональный дорожный комитет.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области
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Непогода пришла в Петербург в понедельник, 13 сентября. Из-за сильного ветра закрыты парки и скверы. Комитет по благоустройству подсчитывает упавшие деревья. Очевидцы сообщают, что «жертвой» стихии стал даже автомобиль: «Ладу» на Софийской улице якобы перевернуло из-за сильного порыва.

Фото: Дорожный комитет Ленинградской области

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