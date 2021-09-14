Государственный музей-заповедник «Петергоф» в связи со штормовым предупреждением закрыл 14 сентября парки и некоторые музеи Петергофа, Ораниенбаума и Александрии. Об этом сообщается в паблике музея «ВКонтакте».



«Для посетителей открыты только музеи: Большой петергофский дворец, Музей фонтанного дела, «Дом игральных карт» и «Государевы потехи», — отмечается в сообщении. — Надеемся, завтра мы снова будем открыты, и вы сможете насладиться осенней сказкой».



Тем временем вода в Неве у Горного института к 9:50 достигла 135 см. Спуски к воде подтопило. Темпы подъёма немного снизились: с половины восьмого до половины девятого она прибавила 15 см, а за последний час всего 5 см. Официально наводнение в Петербурге объявляется при 160 см выше ординара. Дамбу пока не закрывают.

