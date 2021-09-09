«Сомнений при выборе музыки быть не могло», — комментировали зрители. Близкие и друзья, приглашенные на траурную церемонию, а также поклонники артиста, которые наблюдали за ней на больших экранах или по онлайн-трансляции, не смогли сдержать слез.

9 сентября в Доме инвалидов в Париже прошла церемония прощания с Жаном-Полем Бельмондо . Гроб артиста, накрытый флагом Франции, пронес торжественный караул под звуки оркестра. Музыканты играли знаменитую мелодию Эннио Морриконе из фильма «Профессионал».

Вечером в четверг к гробу пустят всех желающих проститься. Похороны артиста пройдут в узком семейном кругу утром 10 сентября в церкви Сен-Жермен-де Пре.



Как сообщала ранее «Фонтанка», в Доме инвалидов проходят церемонии прощания с великими людьми Франции. Среди тех, к чьему телу выстраивалась огромная очередь в последние годы, — бывший глава страны Жак Ширак, ушедший в 2019 году.



Фильм «Профессионал» режиссера Жоржа Лотнера вышел в 1981 году. Бельмондо в нем сыграл главную роль майора Бомона, преданного французскими спецслужбами прямо во время выполнения задания. В конце ленты его героя убивают выстрелами в спину свои же — в это время звучит музыка Эннио Морриконе.

