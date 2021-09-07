Париж последний раз увидит Бельмондо в знаменитом Доме инвалидов, где прощался с Жаком Шираком

Стало известно место и время прощания с великим французским актером Жан-Полем Бельмондо. Страна увидит своего кумира последний раз 9 сентября в Доме инвалидов — сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.



Дом инвалидов — одно из самых заметных зданий Парижа с большим золотым куполом, памятник архитектуры, о котором Андре Моруа писал, что тот являет собой «самую сущность французского искусства», а «его длинный фасад так же великолепен, как колоннада Лувра». Строительство было начато по приказу Людовика XIV от 24 февраля 1670 года, это был дом призрения заслуженных армейских ветеранов. Среди тех, чей прах покоится в Доме инвалидов, — Наполеон I Бонапарт.

