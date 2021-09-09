В Смольном готовятся запускать периодическое протапливание. Обсуждают понедельник

О том, что именно на понедельник предварительно назначили запуск протапливания, «Фонтанке» рассказали несколько источников в энергетическом блоке городского правительства. Впрочем, они признают, что, если погода позволит, эту дату могут сдвинуть. В режиме периодического протапливания начинается подключение социальных объектов, а в жилые здания теплоноситель подается по решению управляющей компании.



Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что энергетический комплекс города идет по календарному графику прошлого года: тогда, напомним, периодическое протапливание началось 17 сентября, а полноценное отопление — 15 октября.

