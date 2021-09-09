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В Смольном готовятся запускать периодическое протапливание. Обсуждают понедельник

Периодическое протапливание в Петербурге готовятся запускать с 13 сентября

На совещании в Смольном названа вероятная дата запуска периодического протапливания в Петербурге. Если прогноз не изменится, то социальные объекты начнут обогревать 13 сентября.

О том, что именно на понедельник предварительно назначили запуск протапливания, «Фонтанке» рассказали несколько источников в энергетическом блоке городского правительства. Впрочем, они признают, что, если погода позволит, эту дату могут сдвинуть. В режиме периодического протапливания начинается подключение социальных объектов, а в жилые здания теплоноситель подается по решению управляющей компании.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что энергетический комплекс города идет по календарному графику прошлого года: тогда, напомним, периодическое протапливание началось 17 сентября, а полноценное отопление — 15 октября.

Между тем читатели «Фонтанки» уже жалуются на холодные квартиры, а в магазинах бытовой техники — всплеск спроса на обогреватели и ковры с подогревом.

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Комментарии (4)

Serg_I
Избирательные участки избирательно будут протоплены...
nuga
оплачивать не будем.как в мае отключить в жару не дождешься,а тут нате вам в 16 градусов! Есть норматив 8 градусов -неделя,т е устойчивая среднесуточная температура,а не скачки её.Отопление в сентябре включают в районах Крайнего Севера -Мурманск,Чукотка и т п Спб это Калиниград,Хельсинки ,запад
W Bons
в жару не выключают отопление а в холод не включают , ничего нового
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