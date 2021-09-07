Меньше дачников — меньше электричек. В Петербурге меняется расписание пригородных поездов

С окончанием дачного сезона пригородных электричек, уходящих и приходящих на железнодорожные вокзалы Петербурга, станет меньше. В то же время «Ласточка» до Новгорода будет делать дополнительные остановки.



Как сообщает 7 сентября пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», с 17 сентября в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока частично изменится расписание пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. С подробным расписанием электричек можно ознакомиться на станциях, вокзалах и сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.