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Меньше дачников — меньше электричек. В Петербурге меняется расписание пригородных поездов

С середины сентября в пригороды Петербурга будет ездить меньше электричек

С окончанием дачного сезона пригородных электричек, уходящих и приходящих на железнодорожные вокзалы Петербурга, станет меньше. В то же время «Ласточка» до Новгорода будет делать дополнительные остановки.

Как сообщает 7 сентября пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», с 17 сентября в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока частично изменится расписание пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. С подробным расписанием электричек можно ознакомиться на станциях, вокзалах и сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

С того же 17 сентября электропоезду «Ласточка» направлением Санкт-Петербург — Великий Новгород добавят две дополнительные остановки: на станциях Трубниково и Торфяное. Электричка №7001, отправляющаяся из Петербурга в 7:26, будет останавливаться в Трубниково в 8:33 и в Торфяном в 8:42.

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