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Поджигатель двери администрации Московского района попал на видео

Поджигатель двери администрации Московского района Петербурга попал в объектив городских камер видеонаблюдения. Качеством изображение похвастаться не может, но всё важное на кадрах прекрасно видно.

Мужчина в красной куртке подходит к дверям, а через несколько секунд в темноте вспыхивает яркое пламя. Другая камера запечатлела, как поджигатель быстрым шагом уходит. Свидетельницей поджога становится девушка, которая не тушуется и тут же нажимает кнопку вызова полиции.

Подозреваемый, ранее судимый за грабеж житель Сланцев, уже задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские установили, что мужчина состоит на учете в специализированном учреждении. Решается вопрос о его госпитализации.

«Фонтанка.ру»

Как сообщало наше издание, наряд полиции вызвали к зданию администрации около половины первого ночи. Очевидцы сообщали, что к двери подошел мужчина с бутылкой и тряпками и начал ее поджигать. Сгореть дерево не успело, но закоптилось.

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