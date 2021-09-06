Мужчина в красной куртке подходит к дверям, а через несколько секунд в темноте вспыхивает яркое пламя. Другая камера запечатлела, как поджигатель быстрым шагом уходит. Свидетельницей поджога становится девушка, которая не тушуется и тут же нажимает кнопку вызова полиции.



Подозреваемый, ранее судимый за грабеж житель Сланцев, уже задержан. По предварительной информации, он находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские установили, что мужчина состоит на учете в специализированном учреждении. Решается вопрос о его госпитализации.