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Мужчину, которого задержали после поджога двери администрации Московского района, из полиции повезут в больницу

Подозреваемого в поджоге двери администрации Московского района увезут в больницу

Полиция вызвала скорую в отдел, куда доставили подозреваемого в поджоге двери администрации на Московском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 6 сентября, 31-летний мужчина, которого задержали после возгорания двери в комплексе зданий на Московском проспекте, 129, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские установили, что он состоит на учете в специализированном учреждении. Решается вопрос о его госпитализации.

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Как сообщало наше издание, наряд полиции вызвали к зданию администрации около половины первого ночи. Очевидцы сообщали, что к двери подошел мужчина с бутылкой и тряпками и начал ей поджигать. Выяснилось, что попытка оказалась малоуспешной — следов термического воздействия на поверхности не нашли. Подозреваемого задержали через полчаса у дома 139 по Московскому проспекту. Им оказался ранее судимый за грабежи житель Сланцев.

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Комментарии (1)

nuga
Дубовые двери лучше металических. Их трудно поджечь и взломать.
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