Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 6 сентября, 31-летний мужчина, которого задержали после возгорания двери в комплексе зданий на Московском проспекте, 129, по предварительной информации, находился в состоянии наркотического опьянения. Полицейские установили, что он состоит на учете в специализированном учреждении. Решается вопрос о его госпитализации.
Как сообщало наше издание, наряд полиции вызвали к зданию администрации около половины первого ночи. Очевидцы сообщали, что к двери подошел мужчина с бутылкой и тряпками и начал ей поджигать. Выяснилось, что попытка оказалась малоуспешной — следов термического воздействия на поверхности не нашли. Подозреваемого задержали через полчаса у дома 139 по Московскому проспекту. Им оказался ранее судимый за грабежи житель Сланцев.