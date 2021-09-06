Поджигатель-неудачник задержан у администрации Московского района Петербурга. Чиновникам остался лишь неприятный запах

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 6 сентября, в половине первого ночи в единую службу спасения 112 поступил звонок от очевидца. Мужчина рассказал, как стал свидетелем странных манипуляций. По его словам, к зданию администрации района на Московском проспекте, 129, подошел мужчина с бутылкой и какими-то тряпками. Он облил дверь жидкостью из бутылки и поджег её. Уже через три минуты после сообщения на месте был наряд полиции. Полицейские выяснили, что дверь действительно подожгли, но настолько неумело, что следов термического воздействия на ней не осталось.
Подозреваемого в поджоге двери нашли около часа ночи. От места преступления он ушел недалеко, где-то за 1,5 километра. Мужчину, 31-летнего жителя города Сланцы, отвезли в 29-й отдел полиции, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении — «мелкое хулиганство». Выяснилось, что правоохранительным органам мужчина знаком — еще несовершеннолетним он в первый раз попался на грабеже, а потом три раза был судим, в последний раз в 2017 году.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются причины поступка мужчины.