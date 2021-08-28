Тренируйтесь, чтобы вернуть деньги: как получить налоговый вычет за спорт

Закон с поправками в Налоговый кодекс дополнил уже действующую статью о социальных вычетах за лекарства, лечение и образование. В Министерстве спорта РФ уверены, что так получится простимулировать население еще больше заниматься физической культурой.

— Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале, — цитирует ТАСС министра спорта Олега Матыцина. — Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом.

