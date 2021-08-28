Тренируйтесь, чтобы вернуть деньги: как получить налоговый вычет за спорт

С 1 августа в России вступил в силу закон, который позволит получать налоговый вычет еще по одной статье расходов — на занятия физкультурой и спортом. Дело, конечно, хорошее, но, как всегда, есть нюансы. И самый важный из них — вычет коснется только тех доходов, которые вы получите в следующем году. Рассказываем, как, когда и сколько денег государство выдаст за ЗОЖ.
Что за вычет?
Закон с поправками в Налоговый кодекс дополнил уже действующую статью о социальных вычетах за лекарства, лечение и образование. В Министерстве спорта РФ уверены, что так получится простимулировать население еще больше заниматься физической культурой.
— Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале, — цитирует ТАСС министра спорта Олега Матыцина. — Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом.
За что можно вернуть деньги?
За занятия спортом и прочие «услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы».
Но какие именно услуги и компании попадут в перечни, пока неясно — списка Минспорта до сих пор нет, он появится к 1 декабря 2021 года на официальном сайте.
Сколько денег можно вернуть?
Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, —
Спортивный вычет не считается отдельно, а идет в общий зачет с другими социальными вычетами: на лечение, обучение и так далее. Например, вы потратили
Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов, а соответствующая им сумма ранее уплаченного налога. То есть, если вы заплатили налогов меньше, то и вернут вам только часть денег. А если не платили налогов совсем — вычет, соответственно, не положен.
Кто может получить вычет?
Любой гражданин РФ, который платит НДФЛ. Налоговые вычеты не могут применить физлица, у которых в принципе отсутствует облагаемый доход, например безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице.
Какие нужны документы?
Для вычета нужны документы, которые подтвердят ваши расходы на спорт: копия договора с фитнес-центром и кассовый чек. В остальном все так же, как и с другими социальными вычетами: справка по форме 2-НДФЛ и налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.
Налогоплательщику также нужно представить банковские реквизиты для перечисления денег.
За секции ребенка тоже можно вернуть деньги?
Спортивный вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей. В этом случае к документам, необходимым для получения вычета, нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка.
Когда можно будет использовать вычет за спорт?
А вот тут самое интересное. Несмотря на то, что поправки к закону уже вступили в силу, заявить на вычет можно только по расходам, которые налогоплательщик понесет с 2022 года, объясняют в ФНС. Вернуть деньги за фитнес, потраченные в 2022 году, можно будет двумя способами:
- подать в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (то есть в 2023 году);
- обратиться с письменным заявлением к работодателю до окончания налогового периода (при условии подтверждения налоговым органом права на его получение).
На следующие годы, в отличие от имущественного, социальный вычет переносить нельзя.