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Тренируйтесь, чтобы вернуть деньги: как получить налоговый вычет за спорт

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Тренируйтесь, чтобы вернуть деньги: как получить налоговый вычет за спорт

Вернуть получится только часть физкультурных затрат.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
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С 1 августа в России вступил в силу закон, который позволит получать налоговый вычет еще по одной статье расходов — на занятия физкультурой и спортом. Дело, конечно, хорошее, но, как всегда, есть нюансы. И самый важный из них — вычет коснется только тех доходов, которые вы получите в следующем году. Рассказываем, как, когда и сколько денег государство выдаст за ЗОЖ.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
1

Что за вычет?

Закон с поправками в Налоговый кодекс дополнил уже действующую статью о социальных вычетах за лекарства, лечение и образование. В Министерстве спорта РФ уверены, что так получится простимулировать население еще больше заниматься физической культурой.

— Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале, — цитирует ТАСС министра спорта Олега Матыцина. — Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
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2

За что можно вернуть деньги?

За занятия спортом и прочие «услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы».

Но какие именно услуги и компании попадут в перечни, пока неясно — списка Минспорта до сих пор нет, он появится к 1 декабря 2021 года на официальном сайте.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
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3

Сколько денег можно вернуть?

Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, — 120 тысяч рублей в год. Вернут 13% от потраченной суммы, максимум 15 600 рублей.

Спортивный вычет не считается отдельно, а идет в общий зачет с другими социальными вычетами: на лечение, обучение и так далее. Например, вы потратили 150 тысяч рублей в год на оплату образования и еще 30 тысяч рублей — на оплату фитнеса. Итого получается 180 тысяч рублей, но налоговый вычет вы можете получить только со 120 тысяч.

Возврату подлежит не вся сумма понесенных расходов, а соответствующая им сумма ранее уплаченного налога. То есть, если вы заплатили налогов меньше, то и вернут вам только часть денег. А если не платили налогов совсем — вычет, соответственно, не положен.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
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4

Кто может получить вычет?

Любой гражданин РФ, который платит НДФЛ. Налоговые вычеты не могут применить физлица, у которых в принципе отсутствует облагаемый доход, например безработные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
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5

Какие нужны документы?

Для вычета нужны документы, которые подтвердят ваши расходы на спорт: копия договора с фитнес-центром и кассовый чек. В остальном все так же, как и с другими социальными вычетами: справка по форме 2-НДФЛ и налоговая декларация по форме 3-НДФЛ.

Налогоплательщику также нужно представить банковские реквизиты для перечисления денег.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
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6

За секции ребенка тоже можно вернуть деньги?

Спортивный вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей. В этом случае к документам, необходимым для получения вычета, нужно приложить копию свидетельства о рождении ребенка.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
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7

Когда можно будет использовать вычет за спорт?

А вот тут самое интересное. Несмотря на то, что поправки к закону уже вступили в силу, заявить на вычет можно только по расходам, которые налогоплательщик понесет с 2022 года, объясняют в ФНС. Вернуть деньги за фитнес, потраченные в 2022 году, можно будет двумя способами:

  • подать в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (то есть в 2023 году);
  • обратиться с письменным заявлением к работодателю до окончания налогового периода (при условии подтверждения налоговым органом права на его получение).

На следующие годы, в отличие от имущественного, социальный вычет переносить нельзя.

Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до <nobr class="_">15 600 рублей</nobr>
Вычет на спорт присоединился к линейке социальных вычетов — на образование, лечение и медикаменты. За всё это в год можно вернуть до 15 600 рублейФото: Фёдор Печерский / 74.RU
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