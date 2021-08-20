Тренера по вольной борьбе задержали в детском лагере в Петербурге по подозрению в совращении двух девочек

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа, накануне около семи утра в единую службу спасения обратилась 39-летняя петербурженка. Ей, по предварительной информации, позвонила 13-летняя дочь, которая отдыхала в ДОЛ «Луч» в поселке Серово. Она рассказала, что якобы один из тренеров обратил пристальное внимание на неё и её подругу. А ночью с 18 на 19 августа мужчина, по словам девочки, совершил в отношении них действия сексуального характера.



Опергруппа уголовного розыска Курортного района немедленно выехала в лагерь, где в 8 утра был задержан 56-летний тренер по вольной борьбе одной из петербургских школ высшего спортивного мастерства.

