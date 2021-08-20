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Тренера по вольной борьбе задержали в детском лагере в Петербурге по подозрению в совращении двух девочек

Скандалом завершается смена в детском лагере в поселке Серово на севере Петербурга. Полиция после заявления родителей задержала там тренера, заподозренного во взрослой любви к девочкам.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 августа, накануне около семи утра в единую службу спасения обратилась 39-летняя петербурженка. Ей, по предварительной информации, позвонила 13-летняя дочь, которая отдыхала в ДОЛ «Луч» в поселке Серово. Она рассказала, что якобы один из тренеров обратил пристальное внимание на неё и её подругу. А ночью с 18 на 19 августа мужчина, по словам девочки, совершил в отношении них действия сексуального характера.

Опергруппа уголовного розыска Курортного района немедленно выехала в лагерь, где в 8 утра был задержан 56-летний тренер по вольной борьбе одной из петербургских школ высшего спортивного мастерства.

В помещениях лагеря эксперты собрали всё: от волос до туалетной бумаги.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Имя тренера встречается не только на сайте КШВСМ, но и в ряде других учебных заведений, а также на странице федерации вольной борьбы в Невском районе Петербурга.

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Комментарии (26)

Елена Владимирова
С детьми должны работать только женщины. А мужчинам нужно переходить на другие профессии, чтобы их не обвинили в харрасменте. Да и зарплата в детских профессиях невелика
126745288
щас любая шкура может любого попытаться засадить.
главное обвинить, а потом пусть сам доказывает что не верблюд
Банин
Учитывая, что слышу от девочки-подростка 13-ти лет по смежной теме трансгендерства, я охреневаю, соответственно подростки по теме прошаренные и многие злые и глупые. Вполне мог этот тренер тупо насолить им, может утренние тренировки-зарядки вел, а им не хотелось бегать или что-то в этом роде, вот и решили его устранить
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