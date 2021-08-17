Летчики упавшего в Подмосковье военного транспортника уводили самолет от жилых домов

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, до последнего пытался увести машину от жилых домов. Об этом 17 августа сообщили в Ростехе.



«Из-за возгорания пропала тяга двигателя. Так как пожар произошел во время полета на минимальной высоте, экипаж вряд ли мог повлиять на ситуацию», — уточнил источник «Интерфакса».



Ростех создает внутреннюю комиссию для расследования причин аварии самолета. Кроме того, на место катастрофы выехал замглавы Минпромторга Олег Борисов, который возглавит комиссию ведомства.

