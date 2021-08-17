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Летчики упавшего в Подмосковье военного транспортника уводили самолет от жилых домов

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, до последнего пытался увести машину от жилых домов. Об этом 17 августа сообщили в Ростехе.

«Из-за возгорания пропала тяга двигателя. Так как пожар произошел во время полета на минимальной высоте, экипаж вряд ли мог повлиять на ситуацию», — уточнил источник «Интерфакса».

Ростех создает внутреннюю комиссию для расследования причин аварии самолета. Кроме того, на место катастрофы выехал замглавы Минпромторга Олег Борисов, который возглавит комиссию ведомства.

Как сообщили в ОАК, на борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Подробнее о Куимове, который был первым испытателем нового транспортника, читайте на «Фонтанке». По предварительной информации, весь экипаж погиб. В качестве предварительной причины аварии называется возгорание правого двигателя.

Опытный образец Ил-112В упал в ходе тренировочного полета при заходе на посадку возле аэродрома Кубинка. Серийное производство новых легких транспортных самолетов Ил-112В планируют начать в 2023 году на Воронежском заводе.

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Комментарии (16)

efela
В России испытания новых самолетов проходят над жилыми объектами?
tatarin
Я всё ждал этого сообщения. У нас ведь самолёты просто так никогда не разбиваются: лётчики всегда "уводят их от жилых домов." Только причин авиакатастроф всего две: человеческий фактор или техника-г@вно. Третьего не дано.
Мастер Ответов
По идее, я должен сказать "я соболезную родным". НЕТ, я не соболезную никому.
Летчики - это профессиональные военные, они знали, что рано или поздно техника подведет.
Раз этих мыслей не возникло при поступление в ВЛУ, так и жалеть их не надо.
Они ОБЯЗАНЫ были увести самолет ценой своей жизни от гражданских объектов.
А выпускать такие допотопные военные самолеты - стыдно должно быть. Почему-то в СССР опытные образцы не падали, как кирпичи с неба, да еще над жилыми домами.
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