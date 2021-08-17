Летчики упавшего в Подмосковье военного транспортника уводили самолет от жилых домов

Экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, до последнего пытался увести машину от жилых домов. Об этом 17 августа сообщили в Ростехе.
«Из-за возгорания пропала тяга двигателя. Так как пожар произошел во время полета на минимальной высоте, экипаж вряд ли мог повлиять на ситуацию», — уточнил источник «Интерфакса».
Ростех создает внутреннюю комиссию для расследования причин аварии самолета. Кроме того, на место катастрофы выехал замглавы Минпромторга Олег Борисов, который возглавит комиссию ведомства.
Как сообщили в ОАК, на борту Ил-112В были Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Подробнее о Куимове, который был первым испытателем нового транспортника, читайте на «Фонтанке». По предварительной информации, весь экипаж погиб. В качестве предварительной причины аварии называется возгорание правого двигателя.