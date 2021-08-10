Владельца внедорожника второй раз задержали по делу о гибели студента ИТМО. Отпускать его быстро не планируют

Как сообщает петербургский Следственный комитет, 10 августа 48-летний владелец автомобиля, рядом с которым скончался студент, снова задержан. По версии следствия, в ходе конфликта он нанёс молодому человеку множественные удары в область туловища. Чем бил, пока неясно. Сам мужчина рассказывал, что то ли толкнул, то ли шлёпнул парня, которого принял за автомобильного вора.
Обвинение по части 4 статьи 111 УК фигуранту не предъявили. «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — добавили в ведомстве.
Накануне мужчина уже общался с полицейскими в рамках дела о причинении смерти по неосторожности (109 УК). Умысла в его действиях на тот момент не видели и отпустили, взяв обязательство о явке.
Как писала «Фонтанка», судмедэксперты зафиксировали у умершего небольшой разрыв брыжейки тонкого кишечника, вероятно, полученного в результате удара. К моменту возбуждения дела по статье 111 УК связь между этой травмой и смертью установлена не была.