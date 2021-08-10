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Владельца внедорожника второй раз задержали по делу о гибели студента ИТМО. Отпускать его быстро не планируют

Подозреваемый в умышленном нападении на студента ИТМО в Петербурге задержан

В деле об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое находится в производстве Следкома после смерти 20-летнего петербургского студента, появился подозреваемый. Под обязательство о явке водителя внедорожника не отпустили.

Как сообщает петербургский Следственный комитет, 10 августа 48-летний владелец автомобиля, рядом с которым скончался студент, снова задержан. По версии следствия, в ходе конфликта он нанёс молодому человеку множественные удары в область туловища. Чем бил, пока неясно. Сам мужчина рассказывал, что то ли толкнул, то ли шлёпнул парня, которого принял за автомобильного вора.

Обвинение по части 4 статьи 111 УК фигуранту не предъявили. «Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — добавили в ведомстве.

Накануне мужчина уже общался с полицейскими в рамках дела о причинении смерти по неосторожности (109 УК). Умысла в его действиях на тот момент не видели и отпустили, взяв обязательство о явке.

Как писала «Фонтанка», судмедэксперты зафиксировали у умершего небольшой разрыв брыжейки тонкого кишечника, вероятно, полученного в результате удара. К моменту возбуждения дела по статье 111 УК связь между этой травмой и смертью установлена не была.

20-летний студент Университета ИТМО и преподаватель кружка ракетостроения умер у дома 23/1 по улице Кораблестроителей после того, как владелец автомобиля «Митсубиши Паджеро» спутал его с угонщиком. В ходе конфликта молодому человеку стало плохо. Приехавшие медики не смогли его спасти. Подробности этой истории читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (29)

dragvs
Так может все же был умысел на убийство? Я не удивлюсь если сейчас еще и оружие преступления всплывет.
263784231
Чем дальше в лес, тем толще партизаны - выхлоп в СМИ от убийства большой и похоже, заботливому водиле достанется по полной. Причём, независимо от того, виновен он или нет...
265863469
Поговорите с операми и вы узнаете, что угонами и кражами занимаются не только маргинальные личности и наркоманы, но и офицеры и профессора...
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