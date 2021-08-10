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Смерть студента ИТМО в Петербурге стала уголовным делом. Владельца внедорожника задержали, но отпустили

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по факту смерти студента после шлепка

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после смерти 20-летнего студента ИТМО у дома 23/1 по улице Кораблестроителей.

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего водителя садово-паркового хозяйства «Василеостровец», рядом с машиной которого умер молодой человек. Однако вскоре мужчину отпустили под обязательство о явке.

20-летний студент Университета ИТМО и преподаватель кружка ракетостроения скончался у дома 23/1 по улице Кораблестроителей после того, как владелец автомобиля «Митсубиши Паджеро» спутал его с угонщиком. В ходе конфликта молодому человеку стало плохо. Приехавшие медики не смогли его спасти. Подробности этой истории читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (24)

265056402
ну нифига себе по неосторожности. Как надо двинуть человека, чтобы он помер? Это не на лягушку наступить.
Такие жлобы только силу понимают и когда не знают, что с ними будет. Вседозволенность в норме, зато тачка в порядке
Pilat
Никто ни за кого не будет вписываться.
Всем плевать.
А приговор и следствие нарисуют то, что посчитают нужным.
Если в руки следаков кто то попал, то они его постараются довести до нар. Иначе их начальство их по головке не погладит.
266195010
Интеллигенция интеллигенцией, а братство 30ки и ИТМО, думаю эту ситуацию без внимания не оставят... Связи у них очень хорошие.
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