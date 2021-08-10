Смерть студента ИТМО в Петербурге стала уголовным делом. Владельца внедорожника задержали, но отпустили

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего водителя садово-паркового хозяйства «Василеостровец», рядом с машиной которого умер молодой человек. Однако вскоре мужчину отпустили под обязательство о явке.



20-летний студент Университета ИТМО и преподаватель кружка ракетостроения скончался у дома 23/1 по улице Кораблестроителей после того, как владелец автомобиля «Митсубиши Паджеро» спутал его с угонщиком. В ходе конфликта молодому человеку стало плохо. Приехавшие медики не смогли его спасти. Подробности этой истории читайте на «Фонтанке».

