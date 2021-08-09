Жизнь коту под хвост. Кто на самом деле виновен в гибели студента Университета ИТМО

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Август — время звездопадов и потока Персеид. Последний летний месяц — один из самых долгожданных для романтиков и людей, увлекающихся астрономией. Тимур не стал упускать возможность и отправился в ночь на 9 августа понаблюдать за метеорами. Примерно год назад, как вспомнил его друг, молодой человек купил новый телескоп. Именно с ним он вышел из дома 23/2 по улице Кораблестроителей.

Возвращаясь домой уже около двух часов ночи, у соседнего дома он услышал писк из глубины припаркованного внедорожника. У Тимура не было сомнений — это котёнок. Зная, что случается с забравшимися в моторный отсек животными, студент попробовал спасти бедолагу. Попытался тряхнуть переднюю часть машины, надеясь на то, что кот испугается и выпрыгнет. Не получилось. Зато в это время из-за сработавшего брелока в своей постели проснулся 48-летний водитель садово-паркового хозяйства «Василеостровец». Он выглянул в окно и никого рядом со своим автомобилем не увидел. Скорее всего, Тимур в этот момент присел, осматривая пространство под кузовом. Мужчина лёг обратно.



Сигнализация сработала ещё раз, владелец Mitsubishi Pajero вновь отодвинул штору и на этот раз заметил человека у капота. Тот что-то ковырял и, как показалось хозяину внедорожника, пытался угнать легковую. Толком не проснувшись, он не стал анализировать ситуацию, запрыгнул в брюки и побежал вниз. На улице он окликнул, как он думал, вора, подлетел и то ли шлёпнул его, то ли толкнул. Наверняка начал пугать полицией. Тимур, видимо, так перепугался, что не смог оправдать свои действия. Ему стало плохо. Он упал на асфальт рядом с поребриком.

Владелец машины позвонил на «112», сказал, что его автомобиль хотели угнать, что вору плохо. Наряды полиции и бригада скорой помощи выехали на место. Сотрудники МВД приехали последними и застали медиков над бездыханным телом. В заключении врачи напишут причину смерти — остановка сердца. Также зафиксируют небольшой синяк на лбу и тупую травму живота.

Полиция начала проверку. Впереди — несколько тщательных экспертиз, которые помогут установить, от чего всё-таки умер один из выдающихся выпускников физико-математического лицея № 30. Пока основная версия — сильный испуг, стрессовая ситуация. Но если будет установлена прямая связь между ударом и остановкой сердца, владельцу внедорожника с котом под капотом грозит уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент оперативники видят трагедию как результат случайного стечения обстоятельств. Близкие и друзья с этой версией согласиться не могут.

