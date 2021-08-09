В Петербурге автомобильный вор умер от испуга после шлепка по ягодицам

Автовор умер «на деле» в Василеостровском районе Петербурга. Судя по тому, что описал полиции владелец машины, преступник скончался от испуга.



Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, ночью в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что при попытке проникновения в его «Митсубиши Паджеро 4» у дома 23/1 по улице Кораблестроителей вору стало плохо.



Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали труп. Погибшему навскидку дали 20 лет, одет он был во всё чёрное.



Как рассказал заявитель, ночью у него на брелоке сработала сигнализация. Он вышел на улицу и увидел у своего «Паджеро» неизвестного. Он что-то делал у капота. Мужчина подошёл к незнакомцу со спины и шлёпнул по ягодицам, после чего тот упал и более не шевелился. Приехавшие медики констатировали смерть. Видимых телесных повреждений у умершего не обнаружено.

