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В Петербурге автомобильный вор умер от испуга после шлепка по ягодицам

Автовор умер «на деле» в Василеостровском районе Петербурга. Судя по тому, что описал полиции владелец машины, преступник скончался от испуга.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, ночью в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что при попытке проникновения в его «Митсубиши Паджеро 4» у дома 23/1 по улице Кораблестроителей вору стало плохо.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали труп. Погибшему навскидку дали 20 лет, одет он был во всё чёрное.

Как рассказал заявитель, ночью у него на брелоке сработала сигнализация. Он вышел на улицу и увидел у своего «Паджеро» неизвестного. Он что-то делал у капота. Мужчина подошёл к незнакомцу со спины и шлёпнул по ягодицам, после чего тот упал и более не шевелился. Приехавшие медики констатировали смерть. Видимых телесных повреждений у умершего не обнаружено.

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Комментарии (28)

Skrepy
Непривычно это . И что, владелец его даже не расчленил ?
Иванов Ив Ив
Сейчас следаки оторвутся: как подошел, куда шлепнул, следственный эксперимент с манекеном, протокол, запись, опись. Попал мужик.
Pilat
Да это же самый страшный сон для тех кто придерживается воровских понятий.
Он как шлепок по зяднице получил, сразу представил себе петушиный угол, давление подскочило, сердечко измученное чифиром и не выдержало.
Лучшая новость за неделю - одним вором стало меньше.
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