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В деле о гибели студента ИТМО на улице Кораблестроителей появился умысел

В Петербурге по факту гибели 20-летнего студента Университета ИТМО возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности гибель потерпевшего».

Об этом «Фонтанке» 10 августа сообщил собеседник в правоохранительных органах. По данным нашего издания, на квалификации преступления сказался общественный резонанс.

Ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела по 109-й статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемым по делу проходит 48-летний водитель внедорожника, рядом с которым скончался студент. Накануне его задерживали, но отпустили под обязательство о явке.

По последним данным, вскрытие тела подтвердило, что Тимур умер от остановки сердца. Судмедэксперт также зафиксировал небольшой разрыв брыжейки тонкого кишечника, вероятно, полученный в результате удара. Пока связь между ним и смертью не установлена. Известно лишь, что сам по себе разрыв брыжейки к гибели привести точно не мог.

20-летний студент Университета ИТМО и преподаватель кружка ракетостроения умер у дома 23/1 по улице Кораблестроителей после того, как владелец автомобиля «Митсубиши Паджеро» спутал его с угонщиком. В ходе конфликта молодому человеку стало плохо. Приехавшие медики не смогли его спасти. Подробности этой истории читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Mafioza
а что,дела теперь переквалифицируют основываясь не на факты-на общественное мнение?)
или мнение родственников,котрым нужен виновный..
Ганс-Дитрих Геншер
короче, студень обосрался и скопытился. Нежное поколение тиктокеров.
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