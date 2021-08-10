В деле о гибели студента ИТМО на улице Кораблестроителей появился умысел

Об этом «Фонтанке» 10 августа сообщил собеседник в правоохранительных органах. По данным нашего издания, на квалификации преступления сказался общественный резонанс.
Ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела по 109-й статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемым по делу проходит 48-летний водитель внедорожника, рядом с которым скончался студент. Накануне его задерживали, но отпустили под обязательство о явке.
По последним данным, вскрытие тела подтвердило, что Тимур умер от остановки сердца. Судмедэксперт также зафиксировал небольшой разрыв брыжейки тонкого кишечника, вероятно, полученный в результате удара. Пока связь между ним и смертью не установлена. Известно лишь, что сам по себе разрыв брыжейки к гибели привести точно не мог.
20-летний студент Университета ИТМО и преподаватель кружка ракетостроения умер у дома 23/1 по улице Кораблестроителей после того, как владелец автомобиля «Митсубиши Паджеро» спутал его с угонщиком. В ходе конфликта молодому человеку стало плохо. Приехавшие медики не смогли его спасти. Подробности этой истории читайте на «Фонтанке».