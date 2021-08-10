В деле о гибели студента ИТМО на улице Кораблестроителей появился умысел

Об этом «Фонтанке» 10 августа сообщил собеседник в правоохранительных органах. По данным нашего издания, на квалификации преступления сказался общественный резонанс.

Ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела по 109-й статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемым по делу проходит 48-летний водитель внедорожника, рядом с которым скончался студент. Накануне его задерживали, но отпустили под обязательство о явке.

По последним данным, вскрытие тела подтвердило, что Тимур умер от остановки сердца. Судмедэксперт также зафиксировал небольшой разрыв брыжейки тонкого кишечника, вероятно, полученный в результате удара. Пока связь между ним и смертью не установлена. Известно лишь, что сам по себе разрыв брыжейки к гибели привести точно не мог.