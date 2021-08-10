Врачам разрешили не носить противочумные костюмы. Они никого не защищали или это попытка сэкономить на медиках?

Противочумные костюмы теперь можно не носить Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные защитные костюмы в «красных» зонах больниц. Именно в этих отделениях лежат больные COVID-19. Теперь врачи, работающие с ними, смогут самостоятельно выбирать, надевать им полный защитный комплект или облегченный вариант СИЗа.

Это решение вызвало много вопросов: получается, что врачей всё это время зря мучили неудобными костюмами? Или они действительно необходимы, а медперсонал на передних фронтах борьбы с пандемией теперь ждут массовые заражения? Сеть городских порталов узнает это у Лиги защиты врачей, профсоюза медработников «Действие» и практикующего медика.

По словам Семёна Гальперина, президента Лиги защиты врачей, решение Роспотребнадзора от 6 августа может быть компромиссом с медработниками. — Никто не знает, в чём настоящая причина отмены костюмов. Это просто не было объявлено. О том, что вирус вдруг стал менее заразен, тоже не было сообщений. Я думаю, скорее всего, выяснилось, что костюмы были не нужны. Возможно, это своеобразная уступка врачам, которые сильно устали, — говорит эксперт. Он подчеркивает, что в противочумных костюмах было действительно неудобно работать. Такие СИЗы невозможно часто менять, надеть их или снять — долгий и сложный процесс, а в самом костюме врач не мог даже просто посетить туалет.

Специальные СИЗы доставляли врачам много неудобств Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







— Проблем костюмы вызывали много, а насколько они эффективны — осталось непонятно, — резюмирует Семён Гальперин. Резкого скачка заболеваемости среди медперсонала, по его мнению, ожидать не следует. С ним солидарен врач Александр Соловьёв. Он считает, что с введением новых правил врачи в «красных» зонах «выдохнут с облегчением».

— Использование противочумных костюмов — доказательств этому было много — очень непростая история. Но факт в том, что основной путь заражения на сегодняшний день — аэрозольный, поэтому важнее защита именно дыхательных путей. Плюс гигиена: гигиена рук, использование перчаток, дезинфекторов, общая дезинфекция, — объяснил медик. Он подчеркнул, что в «красных» зонах в любом случае используют специальную одежду, одноразовые халаты.

Многие медики устали от ношения костюмов Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться







Другого мнения придерживается Александр Золотарев, оргсекретарь профсоюза медработников. Он уверен, что отмена защитных костюмов — это просто попытка сэкономить на медиках. — Противочумные костюмы были эффективны, такие используют во всём мире. Они были нашей защитой от коронавируса. В первую волну одной из главных проблем было как раз обеспечение медработников средствами защиты, установленными приказами Минздрава. Вместо нужных респираторов врачей снабжали обычными повязками, вместо противочумных костюмов — одноразовыми хирургическими. Притом слово «одноразовый» в названии можно опустить, всё это на практике используется по много раз, — рассказывает эксперт.

По его словам, именно эти СИЗы Роспотребнадзор теперь разрешил к использованию — а потому врачи оказываются в опасности. — Из-за не соответствующих условиям работы средств защиты мы наблюдали резкий скачок заболеваемости в первую волну. Сейчас мы снова к этому возвращаемся, — резюмирует Александр Золотарев. — А делается всё это ввиду экономии расходов. Для того, чтобы сэкономить на врачах. Тем не менее пессимистичных прогнозов профсоюз пока не дает. Третья волна отличается от первой тем, что большинство медперсонала уже переболело либо привилось, и их антитела защитят их от заражения. Но факт остается фактом: профсоюз не располагает информацией о каких-либо врачах, погибших из-за использования противочумных костюмов. А вот их отсутствие стоило жизни и здоровья множеству медиков. Есть и другая проблема, о которой говорят в Лиге защиты врачей. Для них главный вопрос заключается не в самих костюмах, а в том, кто спускает на медиков все запреты и разрешения. По рекомендациям Роспотребнадзора в период пандемии живет вся страна. Однако процесс принятия решений внутри ведомства остается для врачей непонятным.

— Правила, которые спускает Роспотребнадзор и прочие штабы по борьбе с коронавирусом, слабо опираются на какие-то клинические рекомендации. По идее, решения о правилах работы при эпидемиях, при работе с контактными вирусами должны принимать специалисты. Те вирусологи, инфекционисты, эпидемиологи, у которых есть опыт работы в подобных условиях. Но у нас всем управляют не они, а чиновники. Почему? Откуда они берут свои рекомендации? — задается вопросом Семён Гальперин.



Мнения врачей по поводу СИЗов разделились Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





