Бацарашкина стала лейтенантом Росгвардии после двух золотых медалей на Олимпиаде в Токио

Как сообщает 30 июля пресс-служба Росгвардии, глава ведомства Виктор Золотов подписал указ о присвоении звания лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по пулевой стрельбе прапорщику Виталине Бацарашкиной.
Российская спортсменка завоевала две золотых медали на Олимпиаде в Токио. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а также стала лучшей по стрельбе из пистолета с 25 метров. Кроме того, Бацарашкина является серебряным призером смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в паре с Артёмом Черноусовым.
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. На данный момент сборная России имеет в копилке 34 медали (10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых).