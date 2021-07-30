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Бацарашкина стала лейтенантом Росгвардии после двух золотых медалей на Олимпиаде в Токио

Двукратной олимпийской чемпионке Виталине Бацарашкиной присвоено звание лейтенанта Росгвардии. До этого она была прапорщиком.

Как сообщает 30 июля пресс-служба Росгвардии, глава ведомства Виктор Золотов подписал указ о присвоении звания лейтенанта двукратной олимпийской чемпионке по пулевой стрельбе прапорщику Виталине Бацарашкиной.

Российская спортсменка завоевала две золотых медали на Олимпиаде в Токио. Она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, а также стала лучшей по стрельбе из пистолета с 25 метров. Кроме того, Бацарашкина является серебряным призером смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в паре с Артёмом Черноусовым.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. На данный момент сборная России имеет в копилке 34 медали (10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых).

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Комментарии (8)

VF812
Мои поздравления, она исключительная. Смотрели стрельбу сегодня, она просто без нервов.
kоt-obormot
Будущая депутана?
Piter Russo
Или Колокольцев старшим лейтенантом полиции сделать не хочет?
А Шойгу её капитаном вооруженных сил РФ и в структуру ЦСКА?
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