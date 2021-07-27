Россияне Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов стали серебряными призёрами летних Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте. В финале соревнований в ночь на 27 июля они уступили представителям Китая Цзян Жаньсинь и Пан Вэй со счетом 14:16. Бронза на счету украинцев Алёны Костевич и Олега Омельчука.
Стрельба из пневматического пистолета с 10 метров в миксте была включена в олимпийскую программу впервые.
По состоянию на утро вторника, 27 июля, в активе сборной России 5 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медалей на Олимпиаде-2021. При этом одну из наград высшего достоинства ранее в Токио в индивидуальном турнире по стрельбе также завоевала Бацарашкина.