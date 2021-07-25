«Нам сказали, что вместо гимна будет Чайковский, — заявила Бацарашкина в прямом эфире «Матч ТВ» после своей победы. — Хотела послушать, но завертелось… Подумала: послушаю на Олимпиаде. Послушала! Не думала, что может быть золото. Вот и секрет успеха. Не сказала бы, что это смысл моей карьеры. Я ещё хочу пострелять, не надо на мне крест ставить».

