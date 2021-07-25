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У сборной России — первое золото на Олимпиаде. Выиграла в стрельбе с 10 метров Виталина Бацарашкина

Первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио завоевали российские спортсмены 25 июля. Награду высшей пробы в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м выиграла 24-летняя Виталина Бацарашкина.

«Нам сказали, что вместо гимна будет Чайковский, — заявила Бацарашкина в прямом эфире «Матч ТВ» после своей победы. — Хотела послушать, но завертелось… Подумала: послушаю на Олимпиаде. Послушала! Не думала, что может быть золото. Вот и секрет успеха. Не сказала бы, что это смысл моей карьеры. Я ещё хочу пострелять, не надо на мне крест ставить».

Второй стала Антоанета Костадинова из Болгарии, третьей — Рансинь Цзян из Китая. Ещё одна россиянка — Маргарита Черноусова — показала 35-й результат и завершила соревнования в квалификации.

Для России эта медаль стала третьей на Олимпиаде. В первый день отечественные спортсмены выиграли серебро и бронзу. Подробнее об этом читайте в обзоре «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Батарейкин
Молодец, Боцман Рашкина! Не подкачала!!!
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