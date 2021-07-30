Российская спортсменка Виталина Бацарашкина победила в финале соревнований по стрельбе из пистолета с 25 метров у женщин. Второй стала Ким Мин Джон из Южной Кореи, третьей — Сяо Цзяжуйсюань из Китая.
«Золото, серебро и снова золото!»: Виталина Бацарашкина завоевала третью медаль в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров pic.twitter.com/XFbbDPiFly— Ученик Штирлица (@moments_Spring) July 30, 2021
Ещё одна россиянка, Маргарита Черноусова, заняла 19-е место в квалификации и не прошла дальше.
Для Бацарашкиной это уже вторая золотая медаль Олимпиады в Токио. Ранее она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, она стала серебряным призёром смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в паре с Артёмом Черноусовым.
На текущий момент сборная России занимает четвёртое место в неофициальном медальном зачёте с результатом 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. Впереди США (14 — 16 — 11), Япония (15 — 4 — 7) и Китай (16 — 7 — 11).
Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.