FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +19
73.19р86.86р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Подбираем вузАфиша «Фонтанки»
2
Печать

Виталина Бацарашкина стала двукратной чемпионкой Олимпиады в Токио

Бацарашкина завоевала ещё одно золото Игр-2021 в стрельбе из пистолета

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина победила в финале соревнований по стрельбе из пистолета с 25 метров у женщин. Второй стала Ким Мин Джон из Южной Кореи, третьей — Сяо Цзяжуйсюань из Китая.

Ещё одна россиянка, Маргарита Черноусова, заняла 19-е место в квалификации и не прошла дальше.

Для Бацарашкиной это уже вторая золотая медаль Олимпиады в Токио. Ранее она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, она стала серебряным призёром смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в паре с Артёмом Черноусовым.

На текущий момент сборная России занимает четвёртое место в неофициальном медальном зачёте с результатом 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей. Впереди США (14 — 16 — 11), Япония (15 — 4 — 7) и Китай (16 — 7 — 11).

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний