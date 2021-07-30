Российская спортсменка Виталина Бацарашкина победила в финале соревнований по стрельбе из пистолета с 25 метров у женщин. Второй стала Ким Мин Джон из Южной Кореи, третьей — Сяо Цзяжуйсюань из Китая.

«Золото, серебро и снова золото!»: Виталина Бацарашкина завоевала третью медаль в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 метров pic.twitter.com/XFbbDPiFly

Ещё одна россиянка, Маргарита Черноусова, заняла 19-е место в квалификации и не прошла дальше.



Для Бацарашкиной это уже вторая золотая медаль Олимпиады в Токио. Ранее она победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Кроме того, она стала серебряным призёром смешанного турнира по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в паре с Артёмом Черноусовым.

