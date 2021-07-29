Беглов заявил, что трасса для КАД-2 еще не определена

Трасса, по которой пройдет вторая кольцевая автодорога в Петербурге, еще не определена. Об этом 29 июля заявил губернатор города Александр Беглов.
По его словам, вопрос по КАД-2 поднимался много лет, но сейчас возникла острая необходимость, чтобы разгрузить город из-за пробок на КАД-1.
«Самое важное, что дорога пойдет по территории Ленинградской области и даст возможность соединить часть населенных пунктов. Дорога расширит возможность трафика через Финляндию. Да, у нас есть старая «бетонка». Это не означает, что трасса пойдет по «бетонке». Частично она будет использована, но этот вопрос решат специалисты», — сказал губернатор в программе «Новый взгляд с Александром Бегловым», которая выходит на телеканале 78.
Как писала «Фонтанка», вице-премьер Марат Хуснуллин попросил назвать сроки и детали строительства КАД-2. Решение по строительству автодороги, как уточнил он, будет принято в ближайшие несколько месяцев.