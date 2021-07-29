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Вторая кольцевая вокруг Петербурга все ближе. Вице-премьер Хуснуллин ждет конкретные сроки трассировки

Вице-премьер Хуснуллин попросил назвать сроки и детали строительства КАД-2

Госкомпания «Автодор» и Министерство транспорта проработают вопрос строительства обхода Петербурга. Соответствующее поручение, как пишет ТАСС 29 июля, структурам дал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, он поручил «проработать трассировку, механизмы, источники, примерные сроки реализации». Решение по строительству так называемой КАД-2, как уточнил Хуснуллин, будет принято в ближайшие несколько месяцев.

О необходимости второй кольцевой на совещании по транспортной инфраструктуре Петербурга и Ленобласти в начале недели заговорил Владимир Путин. Губернатор города Александр Беглов идею поддержал, но напомнил, что «об этом думали еще в 2000-е годы». При этом нагрузка на КАД растет с каждым годом. Разгрузить магистраль, которой пользуются не только горожане, но и транзитные большегрузы, намерены «в пределах стратегии развития транспортной системы до 2030 года».

Предполагалось, что КАД-2 появится за счет объединения уже существующих трасс в Ленинградской области — Северного и Южного полуколец А-120. Однако рассматривается также альтернативный вариант, который в 1,5 раза короче и дешевле. «Фонтанка» подробно рассказывала, что из себя представляют два этих потенциальных проекта.

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Комментарии (4)

261180001
В 2016 году сообщали, что проект КААД-2 "начали активно прорабатывать".
Прошло 5 лет....
Danik
Хуснуллин опять потребует гастарбайтеров еще больше! Кто строить будет!? Скандинавию доделать не могут.
мухомор
перед выборами и не такое фантазируют.
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