Вторая кольцевая вокруг Петербурга все ближе. Вице-премьер Хуснуллин ждет конкретные сроки трассировки

Госкомпания «Автодор» и Министерство транспорта проработают вопрос строительства обхода Петербурга. Соответствующее поручение, как пишет ТАСС 29 июля, структурам дал вице-премьер России Марат Хуснуллин.



По его словам, он поручил «проработать трассировку, механизмы, источники, примерные сроки реализации». Решение по строительству так называемой КАД-2, как уточнил Хуснуллин, будет принято в ближайшие несколько месяцев.

О необходимости второй кольцевой на совещании по транспортной инфраструктуре Петербурга и Ленобласти в начале недели заговорил Владимир Путин. Губернатор города Александр Беглов идею поддержал, но напомнил, что «об этом думали еще в 2000-е годы». При этом нагрузка на КАД растет с каждым годом. Разгрузить магистраль, которой пользуются не только горожане, но и транзитные большегрузы, намерены «в пределах стратегии развития транспортной системы до 2030 года».